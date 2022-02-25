Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı!

Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen işgal girişimi sonrası Avrupa'da mart atı vadeli olan doğal gaz fiyatlarının yüzde 60 oranında arttığı bildirildi. Yaşanan bu krizin ardında ise Avrupa, gaz tedariğine yönelik ciddi anlamda endişeye kapıldı.
Avrupa'da derinliği en fazla olarak belirlenen ve merkezi Hollanda'da olan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'nin işlemde olan Mart ayı vadeli kontratların fiyatlarının dün megavatsaat başına 88 eurodan kapandığı bildirilmişti. Söz konusu kontratlar 25 Şubat gününde 144 euroya kadar çıktı. Bu rakamlarla birlikte Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatları düne göre yüzde 60 artmış oldu.
Avrupa'da derinliği en fazla olarak belirlenen ve merkezi Hollanda'da olan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'nin işlemde olan Mart ayı vadeli kontratların fiyatlarının dün megavatsaat başına 88 eurodan kapandığı bildirilmişti. Söz konusu kontratlar 25 Şubat gününde 144 euroya kadar çıktı. Bu rakamlarla birlikte Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatları düne göre yüzde 60 artmış oldu.