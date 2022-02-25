DÜNYA
25 Şubat 2022 - 09:54

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı!

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Avrupa gaz tedariği konusunda büyük şoka uğradı. Mart ayı vadeli kontratlarda yüzde 60 bir artış yaşanan doğal gazın tedariği endişe vermeye başladı.

DÜNYA
25 Şubat 2022 - 09:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı!
Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen işgal girişimi sonrası Avrupa'da mart atı vadeli olan doğal gaz fiyatlarının yüzde 60 oranında arttığı bildirildi. Yaşanan bu krizin ardında ise Avrupa, gaz tedariğine yönelik ciddi anlamda endişeye kapıldı.








Avrupa'da derinliği en fazla olarak belirlenen ve merkezi Hollanda'da olan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'nin işlemde olan Mart ayı vadeli kontratların fiyatlarının dün megavatsaat başına 88 eurodan kapandığı bildirilmişti. Söz konusu kontratlar 25 Şubat gününde 144 euroya kadar çıktı. Bu rakamlarla birlikte Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatları düne göre yüzde 60 artmış oldu.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Milyonlarca savaş karşıtı Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yaptı!
Milyonlarca savaş karşıtı Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yaptı!
Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı giderek artıyor! Zelenskiy'den Batı'ya 'korkaklar' çıkışı'
Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı giderek artıyor! Zelenskiy'den Batı'ya 'korkaklar' çıkışı'
Son Haberler
Borsa'da risk algısı düştü, yükseliş eğilimine girildi!
Borsa'da risk algısı düştü, yükseliş eğilimine girildi!
Araç sahipleri dikkat! Benzin’e 1,61, motorine 1,51 lira zam bekleniyor..
Araç sahipleri dikkat! Benzin’e 1,61, motorine 1,51 lira zam bekleniyor..
Milyonlarca savaş karşıtı Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yaptı!
Milyonlarca savaş karşıtı Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yaptı!
Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı giderek artıyor! Zelenskiy'den Batı'ya 'korkaklar' çıkışı'
Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı giderek artıyor! Zelenskiy'den...
Rusya Ukrayna savaşının etkileri benzin ve motorine zam olarak geliyor!
Rusya Ukrayna savaşının etkileri benzin ve motorine zam olarak geliyor!
Rusya'ya bağlı askerler başkent Kiev'e girdi!
Rusya'ya bağlı askerler başkent Kiev'e girdi!
Güvenlik zirvesi sonrası Beştepe'den resmi açıklama!
Güvenlik zirvesi sonrası Beştepe'den resmi açıklama!
NATO'dan flaş açıklama: Rusya ağır bedeller ödeyecek!
NATO'dan flaş açıklama: Rusya ağır bedeller ödeyecek!
Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy çağrı yaptı askerlik şube önleri gönüllülerle doldu!
Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy çağrı yaptı askerlik şube önleri...
Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 uçak vuruldu, 50 Rus öldürüldü!
Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 uçak vuruldu, 50 Rus öldürüldü!