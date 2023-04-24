Avrupa'da grev dalgası büyüyor













Hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanlar,bir gün süre ile grev yapacaklarını açıkladılar. Grevin 24 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 03.00'te başlayacağı ve gece yarısı sona ereceği kaydedildi.Açıklamada ek ücretler ve mesailer konusundaki müzakerelerde sonuç çıkmaması üzerine grev kararı alındığı bildirildi. Sendikanın çağrısı ile en son 20-21 Nisan tarihleri arasındaDüsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn ve Stuttgart Havalimanı'nda güvenlik personeli grev yapmış, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.