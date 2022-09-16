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16 Eylül 2022 - 13:06

Avrupa'da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin oldukça verimli geçiren futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin golü haftanın golüne, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, Kızılyıldız maçındaki kurtarışı ise haftanın kurtarışına aday gösterildi. Bunun yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler de haftanın oyuncusu aday listesinde yer aldı.

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16 Eylül 2022 - 13:06
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Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu


UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 1'e indirmişti. İrfan Can'ın attığı bu gol, Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golüne aday oldu. Diğer adaylar arasında ise Real Betis'ten Joaquin, Real Sociedad'dan Ander Guevara ve AEK Larnaca'dan Adam Gyurcso bulunuyor.

Uğurcan'ın kurtarışı en iyiler arasında
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin oldukça verimli geçiren kalecisi Uğurcan Çakır'ın, Osman Bukari'nin çektiği sert şutu kornere çeldiği pozisyon, Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel kurtarışları aday listesinde kendisine yer buldu. Uğurcan'ın bu alandaki rakipleri; Kızılyıldız'dan Milan Borjan, Nantes'tan Alban Lafont ve Ferençvaroş'dan Denes Dibus.



Serdar Gürler haftanın en güzel oyuncusuna aday
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir, Fiorentina'yı ağırladı. Rakibini 3-0 ile geçerek grup liderliğine oturan turuncu-lacivertlilerde maçın ikinci yarısında bulduğu 2 golle yıldızlaşan Serdar Gürler, Konferans Ligi'nde haftanın en güzel oyuncusu olmaya aday gösterildi. Dnipro1'den Artem Dovbyk, FC Köln'den Dejan Ljubicic ve Djurgardens'den Emmanuel Banda da haftanın en güzel oyuncusu olmak için yarışan diğer futbolcular.

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Haber Editörü
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