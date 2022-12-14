Avrupa’da ithalata çevre şartı! Artık zorunlu hale getirildi

Avrupa Birliği’ne bağlı kurumlar üretimleriyle bağlantılı karbon emisyonlarını fiyatlandırarak blokun endüstriyel ithalatını çevre standartlarına uygun hale getirilmesi planlanan Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması olarak bilinen organizasyon konusunda geçici ve şarta bağlı bir uzlaşmaya vardığı öğrenildi. Alüminyum, çelik, çimento, elektrik, gübre ve hidrojen dahil olmak üzere yoğun karbon olan sektörlerdeki spesifik ürün bu organizasyon kapsamında olacak. 1 Ekim 2023 itibariyle başlayacak olan uygulama ilk aşamada basitleştirilmiş bir şekilde, sadece raporlama yükümlülükleriyle uygulanacak. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin işleyen bir sisteme sahip olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiren uygulamanın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu yolla pazarın büyüklüğü ve alakalı sektörlerin AB’ye ihracattaki payı dikkate alındığında üretimde emisyonların azaltılmasına yönelik stratejiler belirlenmesi ve yeşil dönüşüm için gerekli altyapının güçlendirilmesi tarzı bazı ek uygulamaların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

