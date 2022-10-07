Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!













UEFA ÜLKE PUANLARI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA ulusal sıralamasındaki yükseliş devam ediyor. Avrupa milli takımları haftayı üç galibiyet ve bir beraberlik ile tamamladı. Takımlarımızın Avrupa maçlarında gösterdikleri başarıların ardından Türkiye ulusal sıralamada bir basamak yükselerek 19. sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Ligi kadrolarından Trabzonspor, Kızılıldız'ı 2-1 mağlup ederek Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişinde büyük rol oynadı. Başakşehir, Avrupa'daki en dikkate değer sonuçlardan bazılarını elde etti. Turuncu Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Konferans liginin bir diğer temsilcisi Sivasspor da Rumen takımı Cluj'u 1-0 yendi.Bu hafta Avrupa'da galibiyet alamayan tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'de zorlu bir deplasman maçından 2-2'lik beraberlikle döndü. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geçerek 25.100 puanla 19. sıraya yükseldi. Sıralamada lider olan iki ülkeden Hırvatistan 25.150 puanla 18. sırada ve Danimarka 25.225 puanla 17. sırada yer alıyor. Türkiye, Avrupa kupasının ilk grup maçı sonunda 23.700 puanla 20. sırada yer aldı. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa, UEFA ulusal sıralamasında ilk beşte yer almaktadır.