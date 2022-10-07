UEFA ulusal sıralamasındaki yükseliş devam ediyor. Avrupa milli takımları haftayı üç galibiyet ve bir beraberlik ile tamamladı. Takımlarımızın Avrupa maçlarında gösterdikleri başarıların ardından Türkiye ulusal sıralamada bir basamak yükselerek 19. sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Ligi kadrolarından Trabzonspor, Kızılıldız'ı 2-1 mağlup ederek Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişinde büyük rol oynadı. Başakşehir, Avrupa'daki en dikkate değer sonuçlardan bazılarını elde etti. Turuncu Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Konferans liginin bir diğer temsilcisi Sivasspor da Rumen takımı Cluj'u 1-0 yendi.
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07 Ekim 2022 - 16:21
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Fenerbahçe'nin dün akşamki UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında aldığı galibiyet ve Başakşehir'in berabere kalması onları ulusal sıralamada yukarılara taşırken Avrupa'daki temsilcilerimizin futboldaki başarısı, Türkiye'nin puan sıralamasına da yansıdı. Türkiye, UEFA iç sıralamasında Yunanistan'ı geride bırakarak 19. sıraya yükseldi.
SPOR
07 Ekim 2022 - 16:21
EDİTOR
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