Avrupa'dan kötü haber: Omicron'un uzak akrabası ortaya çıktı!

Fransız'da bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada koronavirüsün 'B.1.640.2' ismini verdikleri yeni varyant türünü keşfetti. ABD merkezli medRxiv sitesinde yayınlanan araştırma makalesine göre Fransa'da aşıya daha dirençli aynı zamanda da daha da bulaşıcı haldeki 46 mutasyon taşıyan bir varyantın olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bilin insanlarının ''B.1.640.2.' adını verdikleri yeni varyant türünün yayılma ve bulaş özelliğinin diğerlerine göre daha güçlü olduğunun aktarıldığı yazıda yeni mutasyonun şuan en tehlikeli olarak var sayılan Omicron'un uzak akrabası olduğu ve eski bir virüsten yenide evrimleştiği iddia edildi.
Eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı değerlendirilen yeni varyant türünün 'B.1.640'dan genetik olarak farklılık gösterdiği söylenildi.
Bilin insanlarının ''B.1.640.2.' adını verdikleri yeni varyant türünün yayılma ve bulaş özelliğinin diğerlerine göre daha güçlü olduğunun aktarıldığı yazıda yeni mutasyonun şuan en tehlikeli olarak var sayılan Omicron'un uzak akrabası olduğu ve eski bir virüsten yenide evrimleştiği iddia edildi.
Eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı değerlendirilen yeni varyant türünün 'B.1.640'dan genetik olarak farklılık gösterdiği söylenildi.