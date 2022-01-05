DÜNYA
05 Ocak 2022 - 11:12

Avrupa'dan kötü haber: Omicron'un uzak akrabası ortaya çıktı!

Vaka sayılarının hızla artmasına neden olan Omicron varyantının uzak bir akrabası olarak değerlendirilen yeni bir türü ortaya çıktı. Avrupa'da görülen yeni türün aşıya daha dirençli aynı zamanda da daha da bulaşıcı hale gelebilecek 46 farklı mutasyon taşıdığı bildirildi.

DÜNYA
05 Ocak 2022 - 11:12
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Avrupa'dan kötü haber: Omicron'un uzak akrabası ortaya çıktı!
Fransız'da bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada koronavirüsün 'B.1.640.2' ismini verdikleri yeni varyant türünü keşfetti. ABD merkezli medRxiv sitesinde yayınlanan araştırma makalesine göre Fransa'da aşıya daha dirençli aynı zamanda da daha da bulaşıcı haldeki 46 mutasyon taşıyan bir varyantın olduğunun tespit edildiği belirtildi.







Bilin insanlarının ''B.1.640.2.' adını verdikleri yeni varyant türünün yayılma ve bulaş özelliğinin diğerlerine göre daha güçlü olduğunun aktarıldığı yazıda yeni mutasyonun şuan en tehlikeli olarak var sayılan Omicron'un uzak akrabası olduğu ve eski bir virüsten yenide evrimleştiği iddia edildi.


Eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı değerlendirilen yeni varyant türünün 'B.1.640'dan genetik olarak farklılık gösterdiği söylenildi. 

 
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