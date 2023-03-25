SPOR
25 Mart 2023 - 12:00

Avrupa Fenerbahçeli o ismin peşinde! Sarı lacivertten transfer için yarışa girdiler: Akıllara gelmeyen o isim rakiplerini solladı!

Fenerbahçe, sezonu da transfer süreçleri ile geçirdi. Karagümrük Emre Mor'un kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'de futbol takımında bir hamle oyuncusu olan tecrübeli futbolcu Mor, özellikle son günlerde gösterdiği başarılı performansları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil edilen oyuncu, Fenerbahçe futbol takımının 1 0 galibiyet ile geri döndüğü maçta başrol oynamıştı. Bu başarı sonrasında Avrupa takımlarının radarına giren oyuncuyu, Avrupalı takımlar takibe aldı. İşte diğer detaylar...

SPOR
25 Mart 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Avrupa Fenerbahçeli o ismin peşinde! Sarı lacivertten transfer için yarışa girdiler: Akıllara gelmeyen o isim rakiplerini solladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Avrupa Fenerbahçeli o ismin peşinde! Sarı lacivertten transfer için yarışa girdiler: Akıllara gelmeyen o isim rakiplerini solladı! Bu sezona hareketli bir transfer ile başlayan Fenerbahçe, sezonu da transfer süreçleri ile geçirdi. Karagümrük Emre Mor'un kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'de futbol takımında bir hamle oyuncusu olan tecrübeli futbolcu Mor, özellikle son günlerde gösterdiği başarılı performansları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil edilen oyuncu, Fenerbahçe futbol takımının 1 0 galibiyet ile geri döndüğü maçta başrol oynamıştı. Bu başarı sonrasında Avrupa takımlarının radarına giren oyuncuyu, Avrupalı takımlar takibe aldı. İşte diğer detaylar...

Emre Mor Futbol Takımı

AVRUPALI DEVLETİN PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ O YILDIZ OYUNCU

Fenerbahçe futbol takımında yıldızı parlayan Mor'un takımın son oynadığı Alanyaspor maçında attığı gol ile liderliğe yükseldi. 1 0 lık geri dönüşünün ardından tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Avrupalı devletin takibine girdi. 25 yaşındaki oyuncunun beklenen olgunluğuna ulaştığını düşünen Avrupalı devletler oyuncuyu takibe aldılar. Oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen beklenen olgunluğa erişmesi nedeniyle  Bologna, Beşiktaş maçında oyuncuyu yakından izleme kararı aldı. İşte diğer ayrıntılar...



Emre Mor

Fenerbahçe için sezon değerlendirilmesi yapılan Mor, bu sene 31 maça çıktı. Çıktığı maçlarda 4 gol attı. Performansı oldukça beğenilen oyuncu için ileriki süreçlerde neler olacağı merak ediliyor. İtalyanların en çok merak ettiği oyuncuların başında olan oyuncu ne Güler'i ne de başka futbolcuyu aratmıyor. 

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ