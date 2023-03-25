









AVRUPALI DEVLETİN PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ O YILDIZ OYUNCU







Avrupa Fenerbahçeli o ismin peşinde! Sarı lacivertten transfer için yarışa girdiler: Akıllara gelmeyen o isim rakiplerini solladı! Bu sezona hareketli bir transfer ile başlayan Fenerbahçe, sezonu da transfer süreçleri ile geçirdi. Karagümrük Emre Mor'un kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'de futbol takımında bir hamle oyuncusu olan tecrübeli futbolcu Mor, özellikle son günlerde gösterdiği başarılı performansları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil edilen oyuncu, Fenerbahçe futbol takımının 1 0 galibiyet ile geri döndüğü maçta başrol oynamıştı. Bu başarı sonrasında Avrupa takımlarının radarına giren oyuncuyu, Avrupalı takımlar takibe aldı. İşte diğer detaylar...Fenerbahçe futbol takımında yıldızı parlayan Mor'un takımın son oynadığı Alanyaspor maçında attığı gol ile liderliğe yükseldi. 1 0 lık geri dönüşünün ardından tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Avrupalı devletin takibine girdi. 25 yaşındaki oyuncunun beklenen olgunluğuna ulaştığını düşünen Avrupalı devletler oyuncuyu takibe aldılar. Oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen beklenen olgunluğa erişmesi nedeniyle Bologna, Beşiktaş maçında oyuncuyu yakından izleme kararı aldı. İşte diğer ayrıntılar...Fenerbahçe için sezon değerlendirilmesi yapılan Mor, bu sene 31 maça çıktı. Çıktığı maçlarda 4 gol attı. Performansı oldukça beğenilen oyuncu için ileriki süreçlerde neler olacağı merak ediliyor. İtalyanların en çok merak ettiği oyuncuların başında olan oyuncu ne Güler'i ne de başka futbolcuyu aratmıyor.