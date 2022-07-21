Bir süredir piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında belirlendi. Yapılan toplantıda politika faizinde 50 baz puan artırıma karar verilirken, karar dünya basınında geniş yankı buldu. En son 2011 yılında politika faizinde artırıma giden Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2022 yılında aynı artırım kararını aldı. 11 yıl sonra gelen artış kararı dünya kamuoyunda konuşulmaya başlandı.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 16:34
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinde artırıma gidildi. En son 2011 yılında faiz yükselten ECB, bugün faizi 50 baz puan artırdı.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 16:34