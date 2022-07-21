DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 16:34

Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinde artırıma gidildi. En son 2011 yılında faiz yükselten ECB, bugün faizi 50 baz puan artırdı.

DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 16:34
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Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi


Bir süredir piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında belirlendi. Yapılan toplantıda politika faizinde 50 baz puan artırıma karar verilirken, karar dünya basınında geniş yankı buldu.

En son 2011 yılında politika faizinde artırıma giden Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2022 yılında aynı artırım kararını aldı. 11 yıl sonra gelen artış kararı dünya kamuoyunda konuşulmaya başlandı.



Avrupa Merkez Bankası

Faiz 11 yıl sonra yukarı yönlü adıma gitti!

Son olarak 2011'de politika faizini artıran Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu seyri devam ettirirken, faiz ler 2014 yılından itibaren de negatif seyirde ilerliyordu.

Ekonomistler, ECB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini yüzde 25 olarak tahmin etmişlerdi. Bugünkü toplantıda tahminler boşa çıktı ve bankanın refinansman faizi yüzde 0,50 seviyesine çıkarıldı. Bu kararla birlikte mevduat faizi de yüzde 0 seviyesine yükselmiş oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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