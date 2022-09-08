Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz kararının açıklanmasının ardından euro fırladı!

Avrupa Merkez Bankası tarafından 2023 Eylül ayına ilişkin faiz kararı açıklandı.
75 Baz Puan Faiz Artırımı YapıldıEksi seviyelerde olan faizler, geçtiğimiz ay 50 baz puan yükselişle birlikte 0’a çekilmiş, bu ay ise 75 baz puan faiz artırımı ile faizler %0.75’e çıktı. Kıdemli Ekonomist Robert Bergqvist tarafından yapılan açıklamada, "Hala çok düşük. Güçlü negatif reel faiz oranları, enflasyonun %9,1 olduğu bir zamanda Frankfurt'un ayağının parasal gaz pedalına bastığı anlamına geliyor. Yüksek enflasyon beklentileri bulaşma riskleri hakkında dedikodu yapıyor. G.'ye daha fazla zam." İfadelerine yer verdi.
Faiz Artırımı Sonrası Euro Fırladı!
Dün akşam saatlerinde yapılan faiz artırımı sonrasında Euro’da ciddi bir kur yükselişi yaşandı. Gün boyu 18 TL sınırında olan Euro kuru, akşam saatleri sıralarında hızla yükselişe geçti ve dakikalar içinde 25 kuruş yükselerek 18.25 TL seviyelerine yükseldi. Şimdi tekrardan yükseliş başladı ve Euro kuru şuan son günlerin en yüksek seviyesi olan 18.31 TL’den işlem görüyor.