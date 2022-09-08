Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz kararının açıklanmasının ardından euro fırladı!







75 Baz Puan Faiz Artırımı Yapıldı

Faiz Artırımı Sonrası Euro Fırladı!







Faiz Kararının Etkisi

Avrupa Merkez Bankası tarafından 2023 Eylül ayına ilişkin faiz kararı açıklandı.Eksi seviyelerde olan faizler, geçtiğimiz ay 50 baz puan yükselişle birlikte 0’a çekilmiş, bu ay ise 75 baz puan faiz artırımı ile faizler %0.75’e çıktı. Kıdemli Ekonomist Robert Bergqvist tarafından yapılan açıklamada, "Hala çok düşük. Güçlü negatif reel faiz oranları, enflasyonun %9,1 olduğu bir zamanda Frankfurt'un ayağının parasal gaz pedalına bastığı anlamına geliyor. Yüksek enflasyon beklentileri bulaşma riskleri hakkında dedikodu yapıyor. G.'ye daha fazla zam." İfadelerine yer verdi.Dün akşam saatlerinde yapılan faiz artırımı sonrasında Euro’da ciddi bir kur yükselişi yaşandı. Gün boyu 18 TL sınırında olan Euro kuru, akşam saatleri sıralarında hızla yükselişe geçti ve dakikalar içinde 25 kuruş yükselerek 18.25 TL seviyelerine yükseldi. Şimdi tekrardan yükseliş başladı ve Euro kuru şuan son günlerin en yüksek seviyesi olan 18.31 TL’den işlem görüyor.Euro-Dolar paritesi ise son günlerde 1’in altında seyir halindeyken dün açıklanan faiz artırımı sonrasında 1.0024 seviyesine yükseldi. Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak tarafından yapılan açıklamada ise Almanya’nın Avrupa’nın lokomotifi olduğunu ve Almanya zarar aldığı tüm Avrupa’nın etkilendiğini vurguladı. Fransa ve İtalya ve diğer ülkeler turizm gelirleriyle elde ettiğini bununla beraber Almanya’nın yerinin oldukça önemli olduğunu bundan dolayı Almanya zarar gördüğü zaman Euro’da zarara uğruyor şeklinde ifadeler kullandı. Euro’nun zayıflamasının nedenin bu durum olduğunu söyleyen Kolçak, Uluslararası kuruluşların AMB’ye güvenmediğini, attıkları adımı 50 ve 70 bazlarını inandırıcı bulmadıklarını vurguladı.