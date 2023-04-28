Avrupa'nın batısı sıcaktan kavruluyor













İspanya ve Portekiz'de kuraklık alarmı verildi. Son yılların en sıcak ve kurak kışını geçiren İber yarımadası, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise sıcaklıklar 34 dereceyi gördü. ABD'den Lizbon'u ziyarete giden bir turist, bu sıcaklığın kendileri için sürpriz olduğunu, böyle bir sıcak beklemediklerini ifade etti. Turistler sııcak havanın tadını çıkarırken kuraklık nedeniyle bölgede alarm verildi.İspanya'da tarım arazileri kurudu. Kuyu suyunun da çekilmesi nedeni ile tankerlerle su taşınmaya başladı. Kent sakini, böyle bir durumu daha önce hiç yaşamadıklarını, çok sık su kesintileri yaşandığını belirtti.Kordoba bölgesinde 40 yıl sonra ilk kez barajlarda su tamamen kurudu. Ancak yazın henüz başlamamış olması endişeleri daha da artırıyor.