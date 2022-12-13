GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 16:53

Avrupa'nın en büyüğü Silivri'de! Gaz deposu çok yakında açılacak

Avrupa’nın en büyük gaz deposu 16 Aralık’ta Silivri’de açılacak. Açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte heyecan giderek artıyor.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 16:53
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Avrupa’nın en büyüğü Silivri’de! Gaz deposu çok yakında açılacak

Doğal gaz depolama kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarılması beklenen tesis Avrupa’nın en büyük gaz deposu özelliğine kavuşmuş olacak. 16 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan tesisin Türkiye için büyük bir önem arz ettiği konuşuluyor. İlk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olma özelliği olan tesis 2007’de hizmete başlamıştı. Mevcut kapasitenin arttırılmasıyla birlikte önemli bir depolama avantajı sağlayacak tesisin önemli bir ihtiyaca cevap olacağı Türkiye’nin gaz depolama sorunu yaşamasına engel olacak önemli bir yatırım olduğu bilgisi verildi. Geri üretim kapasitesiyle de en sert kış zamanlarında dahi günlük ihtiyacın dörtte birinin bu tesisten sağlanabileceği ifade edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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