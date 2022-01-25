Avrupa Vatandaşlığını EUPorto ile Edinin!

Ülkemizde son zamanlarda yatırımcılar yurt dışını da mercek altına almışlardır. Avrupa’da yapılan bir

yatırımla sabit bir Euro geliri elde etmek bu konjonktürde çok caziptir. Ayrıca bu yatırımı belli yıllar

içinde tutmaya devam ederek bir de ailece Avrupa’da oturum ardından da AB Vatandaşlığı alınıyorsa

bu yatırım daha da cazip bir hale gelir.







Yatırım yoluyla en kolay vatandaşlık veren ülkeler arasında Portekiz çok avantajlıdır. Bu yüzden

dünyadan pek çok yatırımcı Portekiz Golden Visa programını tercih ederek yatırımlarını Portekiz’e

yapmaktadır.







Bilmediğiniz bir ülkede yatırım yapmanın elbette haklı çekinceleri vardır. Portekiz Altın Vize

programına dâhil olmak adına ailenizin geleceği ve tüm birikimlerinizi riske atmamalısınız. Burada en

önemli faktör güvenliliktir. Güvenli olma durumu ancak bilgi, deneyim ve şeffaflıkla gelir. EUPorto

bu üç noktada Portekiz alanında uzmandır. Tüm danışmanlık veren şirketler arasında hem Portekiz

yatırım fonu seçenekleri hem de lokal gayrimenkul portföy zenginliği sunan ve sadece Portekiz odaklı

çalışan tek kurumdur. EUPorto tek bir proje veya fon pazarlamaz. Portekiz piyasa gerçekliğinde en

verimli, kârlı ve güvenilir ürünleri portföyüne alır. Butik bir hizmetle yatırımcının hedeflerine uygun

tercih yapmasında, Portekiz lokal bilgi ve deneyimini paylaşarak destek olur. Tüm operasyonel



işlemler şeffaflık içinde gerçekleşir. EUPorto uzmanlarının farkı nereden ileri gelir?

EUPorto Kimdir?

EUPorto, doğuştan hem Portekizli hem de Türk olmanın avantajına sahiptir. Böylece aynı anda hem

Portekiz lokal gerçekliğine hem de Türkiye gerçekliğine hâkimdir. Portekiz yatırım seçenekleriyle

Türkiye kriter ve beklentilerini buluşturma becerisine sahiptir. Portekiz’in piyasa dinamikleriyle ilgili

tarihsel deneyimi vardır. Portekiz dili ve kültürüne doğuştan hâkim olmaktan kaynaklı Portekiz’deki

partnerler ve avukatlarla doğrudan ve ana dilde iletişim mümkün olmaktadır. Ülkenin tüm bölgeleri ve

lokal gerçekliği hakkında bilgilidir, güncel gelişmeleri doğrudan takip eder. Ayrıca, EUPorto

yöneticileri Avrupa’da 20 yılı aşkın finans ve gayrimenkul alanında doğrudan bilgi ve deneyime

sahiptir. Risk yöneticisi olarak yatırım fonu ve gayrimenkul değerlendirmeleri üzerine uzmandır.

EUPorto 2017’den bu yana bilgi ve deneyimlerini yüksek iletişim kalitesine verdiği özenle ve güncel

Golden Visa Programı ve Avrupa Vatandaşlığı alanında faaliyet yenilenen donanımıyla Portekiz’inve Avrupa Vatandaşlığı alanında faaliyet

göstermektedir. Portekiz’de yatırım yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Yatırımcılarına gerek yatırım

fonu gerekse gayrimenkul alımında Portekiz’deki en kârlı ve güvenilir seçenekleri sunmakta ve

yatırımcıya tercihi konusunda şeffaf bir biçimde danışmanlık vermektedir. Bu nedenlerle EUPorto

size ve ailenize Portekiz uzmanlığıyla hedeflerinize en uygun yatırım seçeneklerini sunacak ve

Golden Visa sürecinizde Portekiz lokal hakimiyetiyle en rahat biçimde Avrupa Vatandaşlığı yolunda



ilerlemenizi sağlayacaktır.

Portekiz’in Golden Visa Programı Nedir?

Bir yatırım karşılığında ailece Avrupa oturma izni almaktır. Tek bir yatırım karşılığında yatırımcı

bakmakla yükümlü olduğu tüm aile fertleriyle birlikte Portekiz Golden Visa’ya başvurabilir.

Portekiz Golden Visa programı diğer ülkelerin altın vize programları arasında en avantajlı olandır.

Yılda sadece minimum 7 gün Portekiz’de bulunarak oturum devam ettirilir. Beş yıl sonra ise

vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Böylece tüm aile Avrupa Vatandaşlığı alabilir. Vatandaşlık

alındıktan sonra arzu edilirse yatırım elden çıkarılabilir. Daha fazla bilgi almak için EUPorto

danışmanlarıya websitesi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medyada euportocom’u takip