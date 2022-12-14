DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:51

Avrupa'ya noel çelengi Türkiye'den! Dev ihracat yapılacak

Türkiye’den Avrupa’ya 10 milyon dolarlık noel çelengi ihracatı gerçekleştiriliyor. Yılbaşı öncesi ihracatta yaşanan bu gelişme yüzleri güldürdü.

DÜNYA
14 Aralık 2022 - 10:51
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Avrupa’ya noel çelengi Türkiye’den! Dev ihracat yapılacak

1990’lı yılların ortalarından itibaren Noel çelengi imalatı yapılan Antalya’da, yılbaşı kutlamalarında, kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde kullanılan çelenklerin üretimi Antalya bölgesinde uzunca bir süredir yapılmakta. Avrupa’nıjn çeşitli bölgelerine ihracatı gerçekleşen çelenklere talebin oldukça yoğun olduğu öğrenildi. Isparta, Burdur ve Antalya bölgelerinde yetiştirilen ve toplanan süs bitkileriyle üretimi gerçekleşen noel çelenkleri yoğun talep görüyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre bu sektör 10 milyon liralık bir pazar hacmine sahip olan bu alanda, 3 milyon çelenk 10 milyon dolarlık ihracat potansiyelinin oluştuğuna vurgu yapıldı. Bölge ekonomisini canlandıran önemli bir ürün gamı oluştuğu vurgusu da yapılan çelenklerin zaman içerisinde daha çok rağbet göreceği düşünülüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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