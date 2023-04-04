MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 13:00

Avrupa Yakası'nın Cem'i Levent Üzümcü'den flaş adaylık açıklaması! 'Sağ olsunlar' diyerek açıkladı: Yıllardır ekrandan uzaktı!

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekili olma tekliflerine yanıt verdi. Üzümcü, tekliflerin kendisine ulaştığını ve teşekkür ettiğini belirtti. Ancak mesleğine devam etme kararı aldığını da duyurdu. İşte ayrıntılar...

MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 13:00
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Avrupa Yakası'nın Cem'i Levent Üzümcü'den flaş adaylık açıklaması! 'Sağ olsunlar' diyerek açıkladı: Yıllardır ekrandan uzaktı!


Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekili olma tekliflerine yanıt verdi. Üzümcü, tekliflerin kendisine ulaştığını ve teşekkür ettiğini belirtti. Ancak mesleğine devam etme kararı aldığını da duyurdu.

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

levent üzümcü



Ünlü tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, milletvekili adaylığı için kendisine gelen teklifleri reddettiğini açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin kendi işi olmadığını ve mesleğine devam edeceğini belirtti. Ancak her insanın siyasetin içinde olduğunu ve tekliflerin kendisini kıymetli hissettirdiğini ifade etti.

Üzümcü, mesleğine bağlılığının nedenini ise ailesinin geçmişte yaşadığı zorluklara bağladı. Ege'nin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğu olduğunu söyleyen Üzümcü, 25 yıllık emeğinin sonunda babasının aldığı emekli maaşının asgari ücretin altında olduğunu belirtti.

VEKİL OLMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

levent üzümcü

Bu durum karşısında, 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekilinin çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazandığına dikkat çeken Üzümcü, "Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm" diyerek, emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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