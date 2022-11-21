Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün son hali 'Bu o mu?' dedirtti!

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisiyle ünlenen Levent Üzümcü, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Dizide ‘ Cem Onaran ‘ karakterine hayat veren ve kendine has hareketleriyle dizinin final bölümüne kadar izlediğimiz Levent Üzümcü yıllar sonra ortaya çıktı. 2000’li yılların en yakışıklı isimleri arasında yer alıyordu. Avrupa Yakası’ndaki Cem karakterinden sonra yıldızı her geçen gün parladı. Ancak dizi sektörü yerine tiyatroyu tercih eden Levent Üzümcü ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı. Saçları ve sakalı kar gibi beyazlayan ünlü ismin saçları da bir miktar dökülmüş. Eski halinden eser kalmayan Levent Üzümcü’ye aradan geçen ‘yıllar adil davranmamış’ yorumları yapıldı. Öte yandan Levent Üzümcü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu 1997 yılında evlendiği Ebru Tuay ile 2016 yılında boşandığını açıklamıştı.