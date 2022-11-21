MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 23:15

Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün son hali 'Bu o mu?' dedirtti!

Avrupa Yakası'nda Cem Onaran karakterini canlandıran Levent Üzümcü'nün son hali görenleri şaşırttı.

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 23:15
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Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün son hali 'Bu o mu?' dedirtti!


Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisiyle ünlenen Levent Üzümcü, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Dizide ‘ Cem Onaran ‘ karakterine hayat veren ve kendine has hareketleriyle dizinin final bölümüne kadar izlediğimiz Levent Üzümcü yıllar sonra ortaya çıktı.

2000’li yılların en yakışıklı isimleri arasında yer alıyordu. Avrupa Yakası’ndaki Cem karakterinden sonra yıldızı her geçen gün parladı. Ancak dizi sektörü yerine tiyatroyu tercih eden Levent Üzümcü ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.



levent üzümcü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı. Saçları ve sakalı kar gibi beyazlayan ünlü ismin saçları da bir miktar dökülmüş. Eski halinden eser kalmayan Levent Üzümcü’ye aradan geçen ‘yıllar adil davranmamış’ yorumları yapıldı.

Öte yandan Levent Üzümcü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu 1997 yılında evlendiği Ebru Tuay ile 2016 yılında boşandığını açıklamıştı.

levent üzümcü

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 tarihinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

2004 yılından 2009 yılına kadar yayında kalan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. 1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Üzümcü, Gezi olayları sonrasında yaptığı konuşmalar nedeniyle 2015 yılında disiplin kuruluna ssevk edilmiş ve sonrasında görevinden ihraç edilmiştir.

Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmiştir. 50 yaşındaki oyuncu 1997 yılında Ebru Tuay ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Levent Üzümcü’nün iki çocuğu vardır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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