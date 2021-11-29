Avşar kızının konser verdiği mekanda 200 şişe şampanya açıldı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra geçtiğimiz akşam Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Burada bir konser veren Avşar kızı, dekolteli elbisesi ve muhteşem sahne performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Konseri boyunca genel olarak Türk Sanat Müziği şarkıları söyleyen Hülya Avşar'ın sahnedeki neşeli tavırları ve giydiği dekolteli elbisesiyle konserini izlemeye gelen hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.
"MEKANADA ŞAMPANYA YARIŞI VARDI"
Hülya Avşar'ı dinlemeye gelenler arasında Rus, Arap ve Azeri misafirlerin de olduğu belirtilirken gecede şampanya açtırma trafiğinin olduğu anlar yaşandı. Şarkıları arasında misafirleriyle kıza sohbetler de yapan Avşar kızı sahneye peş peşe şampanya gönderen misafirlerine, 'Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim' diyerek esprili bir yanıt verdi.
Derin sırt dekoltesi ve muhteşem güzelliği ile geceye katılanlara unutamayacakları bir sahne performansı sunan Hülya Avşar için, toplam 200 şişe şampanya açıldığı öğrenildi.