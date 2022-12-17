MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:31

Avşar kızının paylaşımları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Başarılı sanatçı Hülya Avşar’ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:31
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Avşar kızının paylaşımları sosyal medyaya bomba gibi düştü


Başarılı sanatçı Hülya Avşar bu sıralar gündemden hiç düşmüyor. Yeni klibinde ki sahneler ve klipte oynattığı Murat Altan’ın eski eşine benzerliği ile uzun süre gündemde kalan Hülya Avşar yaptığı samimi itiraflarla hala gündemdeydi. Geçtiğimiz gün sosyal medyada duş sonrası pozunu paylaşan Hülya Avşar gündeme bomba gibi düştü. Hülya Avşar

Gündem oldu 

Başarılı sanatçı Hülya Avşar’ın duş sonrası pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cesur pozlarından vazgeçmeyen Avşar kızının makyajsız ev hali sosyal medyadanın en çok konuşulanlarından oldu. Hülya Avşar



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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