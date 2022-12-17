Avşar kızının paylaşımları sosyal medyaya bomba gibi düştü







Gündem oldu







Başarılı sanatçı Hülya Avşar bu sıralar gündemden hiç düşmüyor. Yeni klibinde ki sahneler ve klipte oynattığı Murat Altan’ın eski eşine benzerliği ile uzun süre gündemde kalan Hülya Avşar yaptığı samimi itiraflarla hala gündemdeydi. Geçtiğimiz gün sosyal medyada duş sonrası pozunu paylaşan Hülya Avşar gündeme bomba gibi düştü.Başarılı sanatçı Hülya Avşar’ın duş sonrası pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cesur pozlarından vazgeçmeyen Avşar kızının makyajsız ev hali sosyal medyadanın en çok konuşulanlarından oldu.