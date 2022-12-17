Başarılı sanatçı Hülya Avşar bu sıralar gündemden hiç düşmüyor. Yeni klibinde ki sahneler ve klipte oynattığı Murat Altan’ın eski eşine benzerliği ile uzun süre gündemde kalan Hülya Avşar yaptığı samimi itiraflarla hala gündemdeydi. Geçtiğimiz gün sosyal medyada duş sonrası pozunu paylaşan Hülya Avşar gündeme bomba gibi düştü.
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:31
Avşar kızının paylaşımları sosyal medyaya bomba gibi düştü
Başarılı sanatçı Hülya Avşar’ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu…
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:31
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