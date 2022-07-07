











Avukat Servet Bakırtaş'ı kim, neden öldürdü?

İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan Servet Bakırtaş, Bakırköy ilçesindeki bürosunda silahlı saldırıya uğradı. Bakırtaş, saldırı sırasında hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşirken çok sayıda kullanıcı Avukat Servet Bakırtaş'ı kim bve neden öldürdüğünü araştırmaya başladı. İşte, yaşanana cinayete ilişkin tüm bilgiler.Öznur Tufan (71) isimli bir kadın yeğenini yaralayan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Abdullah Türkoğlu hakkında tazminat davası açmıştı. Öznur Tufan avukatı olarakta Servet Bakırtaş'a vekalet vermişti.Abdullah Türkoğlu, hakkında açılan davanın geri çekilmesi için defalarca hem avukat hem de Öznur Tufan ile görüşme yaptı. Her seferinde ret cevabı alan Türkoğlu, bu kez avukat Servet Bakırtaş'ın Bakırköy'deki bürosuna gitti. Yanında taşıdığı silahıyla avukata saldıran Abdullah Türkoğlu, Servet Bakırtaş'ı vurduktan sonra Öznur Tufan'ın işyerine gitti ve yaşlı kadını boynundan vurarak ağır yaraladı. Öznur Tufan kaldırıldığı hastaneden doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakırköy'ün Karlıktepe mahallesindeki bürosunda silahlı saldırıya uğrayan Servet Bakırtaş'ın cansız bedeni ise öğlen yemek arasından dönen meslektaşı tarafından bulundu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, avukatın hayatını kaybettiğini belirlediler. Şüphelinin yakalanması için geniş çapta bir çalışma başlatan polis, olayın hemen ardında şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.