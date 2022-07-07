Avukat Servet Bakırtaş kimdir, neden öldürüldü? Bakırköy’de öldürülen avukat Servet Bakırtaş hakkında bilgiler







Avukat Servet Bakırtaş kimdir, neden öldürüldü?







İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukatlık yapan Servet Bakırtaş, müvekkilinin davacı olduğu Abdullah Türkoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. İstanbul Barosuna kayıtlı olan avukat Bakırtaş'ın ölümü sonrası baro tarafından bir açıklama metni yayınlandı. Yayınlanan metinde 'Meslektaşımız yalnızca avukatlık yaptığı için, silahtan güç alan sapkın bir zihniyet tarafından öldürüldü' ifadeleri kullanıldı.Avukat Servet Bakırtaş'ın ölümünden sorumlu Abdullah Türkoğlu, kısa bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenine silahla saldırdı ve yaralanmasına neden olmuştu. Yakalanarak gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan saldırgan, geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek cezaevinden çıkmıştı. Abdullah Türkoğlu, yaraladığı kişi tarafından kendisine bir tazminat davası açıldığını öğrendi. Öznur Tufan'ın avukatı Servet Bakırtaş'ı telefonla arayan saldırgan, tazminat davasının geri çekilmesini istedi. Fakat hem avukat Bakırtaş, hem de Öznur Tufan Abdullah Türkoğlu'nun isteğini geri çevirdi. Talebi reddedilenTürkoğlu, defalarca aradı ve sürekli tehditler savurmaya başladı. Davanın geri çekilmeyeceğinden emin olan Abdullah Türkoğlu, ilk olarak Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde olan bürosuna gitti. Avukatın karşısına çıkan ve silahla Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, oradan hızla uzaklaştı ve kendisine dava açan Öznur Tufan'ın işyerine geldi. Burada Tufan'a ateş Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladı ve oradan kaçtı. Öznur Tufan, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak apar topar hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hem avukat hayatını Servet Bakırtaş'ın hem de Öznur Tufan'ın ölümüne neden olan Abdullah Türkoğlu, polisin sıkı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.