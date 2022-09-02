Avukatlık asgari ücret tarifesi Bakanlık onayıyla yenilendi!













Adli tatilin bitmesiyle birlikte UYargı görevlerine başlarken, diğer taraftan avukatların asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidilme çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte ise avukatların yeni asgari ücret tarifesi de belirlenmiş oldu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla onaylanan 'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter'dan yayımlandı. Yapılan paylaşımda Avukatlık asgari ücret tarifesinin Bakan Bekir Bozdağ tarafından onaylandığı belirtilirken, yeni tarifenin yayımlanmak için de Resmi Gazete’ye gönderildiği ifade edildi.