Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi...

2022 Yılı Asgari Avukatlık Ücreti Tarifesi Onay Aldı Mı?







2022-23 avukat güncel asgari ücret tarifesi güncellendi. Yapılacak yardım, dava, iş ve işlem karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretleri merak edilemeye başlandı. Birçok vatandaş ve avukat da yeni oranları araştırıyor. İşte 2022 yılı için güncel asgari ücreti tarifesi...Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." İfadeleri kullanıldı.Avukatların asgari maaşı, 2021 yılında Yargıtay'da görülen birinci derece davalar için 7425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay nezdindeki karar davalarında ise 3815 liraydı. Sayıştay. Ofis içi sözlü istişarenin ilk saati 675 TL, sonraki her saat 405 TL, ilk görüşme saati sözlü istişare için 1405 TL, takip eden her saat 695 TL, her türlü dilekçe, tebligat 1030 TL, ihtar ve itirazlar, 1350 tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, esas tapu gibi belgelerin hazırlanması ve 4100 TL avukatlık ücreti vardı. Uluslararası mahkemelerde duruşmasız çalışma için 13875 TL, duruşmalı çalışma için 24000 TL avukatlık ücreti ödenmekteydi. Ceza soruşturması aşamasındaki çalışmalar için 1550 TL, sulh hukuk mahkemesindeki davalar için 2175 TL, sulh ve icra mahkemesinde görülen davalar için 2000 TL, asliye mahkemesinde görülen davalar için 5100 TL, Ağır ceza mahkemesindeki davalar için 10250 TL avukatlık ücreti bulunmaktaydı. Yargıtay'da görülen birinci derece davalar için 7425 TL avukatlık ücreti, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da görülen temyiz davaları için ise 3815 lira avukatlık ücreti ödeniyor.