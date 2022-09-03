GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 12:33

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanan avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 12:33
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Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifede en düşük asgari ücret 700 lirayken, en yüksek ücret ise 57 bin 600 lira oldu.
Avukatların takip ettiği işlere ilişkin olarak avukatlık asgari ücret tarifesi bugünden yürürlüğe girdi.

Avukatlar için büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, izini süren her saat için 700 lira, izleyen her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, her şekilde dilekçe, ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

'Yüzde 110 artış'

Türkiye Barolar Birliğinden(TBB) tarafından yapılan açıklamada da yeni tarifede maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak suretiyle ortalama yüzde 110 artış yapıldığı bildirildi.

'TBB Başkanı Sağkan'dan, Bakan Bozdağ'a teşekkür'

Ücret tarifesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Birliğimiz tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Süreçte yapıcı ve uyumlu bir çalışma yürüttüğümüz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Furkan Gülap

 

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Haber Editörü
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