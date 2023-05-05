GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 14:21

Avustralya'da açılmamış koliden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı!

Yurt dışında seçim süreci devam ederken, AKP mühürlerinin Avustralya'da açılmayan sandıklardaki oy pusulalarına basıldığı iddia edildi.

GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 14:21
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Avustralya’da açılmamış koliden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı!


Yurtdışındaki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde sandık başına gidiyor. Avustralya'da devam eden oylama sürecinde skandal iddialar su yüzüne çıktı.

Avustralya’da açılmamış koliden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı



Gazeteci Candaş Tolga Işık tarafından yayınlanan bir paylaşımda Avustralya'da AKP'ye 'Evet' damgası vurulan açılmamış oy pusulaları olduğu görüntüleri yer aldı. Işık'ın paylaştığı bir fotoğraf, AKP'nin mühürlendiğini ve konuyla ilgili tutanak tutulduğunu gösteriyor. Yetkililere ise yorum yapmaları için henüz ulaşılmadı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN UYARI: MUTLAKA KONTROL EDİN!

Avustralya’da açılmamış koliden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı

"Avustralya'dan bir sandık çalışanı arkadaşımıza bunu yazmış. O da fotoğrafını göndermiş. Açılmamış 720 oydan parti mührü bulunan oy pusulası bulundu. Oy pusulalarınızı kabine geçmeden önce kontrol etmeyi unutmayın.

Avustralya’da açılmamış koliden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı

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