DÜNYA
23 Nisan 2023 - 00:28

Avustralya'dan Yeni Zelandalılar için hızlı vatandaşlık takibi

Avustralya, ülkede yaşayan yüzbinlerce Yeni Zelandalı'nın Avustralya vatandaşı olmasını kolaylaştırma planlarını duyurdu.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 00:28
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Avustralya'dan Yeni Zelandalılar için hızlı vatandaşlık takibi


   1 Temmuz'dan itibaren, Avustralya'da dört yıl veya daha uzun süredir yaşayanlar ve 2001'den sonra gelenler vatandaşlık başvurusunda bulunabilecekler. Ayrıca, vatandaşlığa hak kazanmak için daha önce daimi ikamet başvurusunda bulunmuş olmaları gerekmeyecek.

   Yeni Zelanda, 2001'de vize kurallarının sertleştirilmesinden bu yana yeni bir reform için kampanya yürütüyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, duyuruyu Yeni Zelandalı mevkidaşı Chris Hipkins'in ziyaretinden bir gün önce yaptı. Albanese yaptığı açıklamada, "Birçok Yeni Zelandalının Avustralya'da aile yetiştirirken, çalışırken ve hayatlarını kurarken özel kategori vizesiyle burada olduğunu biliyoruz. Bu nedenle vatandaşlığın sağladığı faydaları sunmaktan gurur duyuyorum." dedi. 



Yeni

   Reformun şu anda Avustralya'da ikamet eden 350 bin Yeni Zelandalıyı etkilemesi bekleniyor. 23 Nisan'da Brisbane'i ziyaret edecek olan Yeni Zelandalı Chris Hipkins, değişiklikleri "Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalıların haklarında bir nesildir görülen en büyük gelişme." niteledi.

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