DÜNYA
16 Kasım 2021 - 11:17

Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getirdi

Avusturya koronavirüs salgınına karşı flaş bir karar imza attı. Ülkede aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Avusturya hükümeti artan vakalar nedeniyle 2 milyon aşısız vatandaşı 10 gün süreyle karantinaya alacak.

DÜNYA
16 Kasım 2021 - 11:17
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Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke oldu.

Aşılama oranı Avrupa ülkeleri arasında düşük olan Avusturya’da hükümet aşı olmayan kişilerin sokağa çıkmasın kısıtladı. Yapılan açıklamada vakaların artması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. 8.9 milyon nüfusu olan Avusturya’da aşılama oranı %68 civarında kaldı. Ülkede 2 milyon kişinin aşı yaptırmadığı kayıtlarda yer alıyor. Aşı yaptırmayan kişiler için ilk etapta 10 günlük bir eve kapanma uygulamasının yapılması planlanıyor. Öte yandan yetkililer kısıtlamalara uymayan kişilere 500 euro para cezası verileceğini duyurdu.
Avusturya’da alınan bu kararın ardından Almanya’da da karar gündeme geldi. Almanya’da son bir haftada 100 bin kişi başına yeni vaka sayısı değeri 300’ün üzerine çıktı. Artan oranlar nedeniyle Almanya’da hükümet ve eyalet yetkilileri bir araya gelerek Avusturya’da alınan kararı tartışmaya açacak.

 
# avusturya# koronavirüsü# sokağa çıkma yasağı
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