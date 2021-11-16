Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke oldu.

Aşılama oranı Avrupa ülkeleri arasında düşük olan Avusturya’da hükümet aşı olmayan kişilerin sokağa çıkmasın kısıtladı. Yapılan açıklamada vakaların artması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. 8.9 milyon nüfusu olan Avusturya’da aşılama oranı %68 civarında kaldı. Ülkede 2 milyon kişinin aşı yaptırmadığı kayıtlarda yer alıyor. Aşı yaptırmayan kişiler için ilk etapta 10 günlük bir eve kapanma uygulamasının yapılması planlanıyor. Öte yandan yetkililer kısıtlamalara uymayan kişilere 500 euro para cezası verileceğini duyurdu.