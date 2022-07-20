SPOR
20 Temmuz 2022 - 13:41

Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler

Transfer döneminde adı sıkça anılan futbolcu Axel Tuanzebe merak konusu oldu. Sporseverler Axel Tuanzebe hakkında bilgi edinmek için araştırmalarına başladı. Axel Tuanzebe kimdir? Sorusu internette sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Axel Tuanzebe hakkında merak edilenler.

SPOR
20 Temmuz 2022 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler


Futbol kulüplerinin transfer trafiği devam ederken, Axel Tuanzebe ismi gündeme geldi. Adı sık sık transfer haberlerinde geçen Axel Tuanzebe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında araştırılan Axel Tuanzebe kimdir? Ünlü futbolcu hangi konumda oynuyor? İşte yanıtı…

Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe kimdir?



Yetenekli futbolcu Axel Tuanzebe, transfer döneminde adını sıkça anılan isimlerden biri haline geldi. Sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Axel Tuanzebe, sporseverler tarafından mercek altına alındı.

14 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelen Axel Tuanzebe, aslen Demokratik Kongoludur. 1,85 cm boyunda olan futbolcu 75 kilodur. Defans oyuncusu olan Axel Tuanzebe, Premier League takımı Manchester United'da top koşturmaktadır. 2015 yılında Manchester United takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan oyuncu, daha sonra Aston Villa ve Napoli’de forma giydi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde VAR sistemi var mı? Play-off mücadelerinde VAR sistemi uygulanacak mı? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına VAR sistemi getirildi mi? Var sistemi ile ilgili merak edilenler...
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde VAR sistemi var mı? Play-off mücadelerinde VAR sistemi uygulanacak mı? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına VAR sistemi getirildi mi? Var sistemi ile ilgili merak edilenler...
Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir? En güzel ve anlamlı Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları
Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir? En güzel ve anlamlı Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları
Son Haberler
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri...
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler...
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri...
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe...
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı!...
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini...
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler?...
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla...
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada...
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı...
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem hakkında bilgiler
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın...