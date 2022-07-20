Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler

Futbol kulüplerinin transfer trafiği devam ederken, Axel Tuanzebe ismi gündeme geldi. Adı sık sık transfer haberlerinde geçen Axel Tuanzebe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında araştırılan Axel Tuanzebe kimdir? Ünlü futbolcu hangi konumda oynuyor? İşte yanıtı…
Axel Tuanzebe kimdir?
Yetenekli futbolcu Axel Tuanzebe, transfer döneminde adını sıkça anılan isimlerden biri haline geldi. Sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Axel Tuanzebe, sporseverler tarafından mercek altına alındı. 14 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelen Axel Tuanzebe, aslen Demokratik Kongoludur. 1,85 cm boyunda olan futbolcu 75 kilodur. Defans oyuncusu olan Axel Tuanzebe, Premier League takımı Manchester United'da top koşturmaktadır. 2015 yılında Manchester United takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan oyuncu, daha sonra Aston Villa ve Napoli’de forma giydi.