Kredi
14 Nisan 2023 - 08:00

Ay başını iple çekenler dikkat! O uygulamayı indiren faizsiz 10.000 TL parayı kapacak: Sınırlı sayıda kişi yararlanacak! Onlardan biri olmak için acele edin

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Peki faizsiz 10 bin TL ödeme veren banka hangisi? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
14 Nisan 2023 - 08:00
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Ay başını iple çekenler dikkat! O uygulamayı indiren faizsiz 10.000 TL parayı kapacak: Sınırlı sayıda kişi yararlanacak! Onlardan biri olmak için acele edin


Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki hangi banka 10 bin TL faizsiz ödeme verecek? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAKİT İHTİYACI OLANLARA MÜJDE

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların maddi anlamda az da olsa rahatlamalarını sağlayacak haberler Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası tarafından yapılan duyuruya göre faizsiz 10 bin TL nakit desteği verilecek. Garanti Bankası 10 bin TL faizsiz ödemeden faydalanmak için banka müşterisi olmak gerekiyor. 



Garanti Bankası 10 bin TL Nakit Avans Başvurusu

Ödeme süresi ise 6 ay olarak belirlendi. Taksitli nakit avans olarak başlatılan faizsiz 10 bin TL ödemelerden faydalanmak için 30 Nisan tarihine kadar Garanti BBVA mobil uygulamayı indirerek görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri olmak ve kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Aynı gün içinde başvuru sonucu alındıktan sonra kredi kartı başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar kampanyalar kısmından avans başvurusu yapabilecek ve 6 ay vadeli faizsiz 10 bin TL ödeme alınabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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