Ay başını iple çekenler dikkat! O uygulamayı indiren faizsiz 10.000 TL parayı kapacak: Sınırlı sayıda kişi yararlanacak! Onlardan biri olmak için acele edin

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki hangi banka 10 bin TL faizsiz ödeme verecek? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NAKİT İHTİYACI OLANLARA MÜJDEAcil nakit ihtiyacı olan vatandaşların maddi anlamda az da olsa rahatlamalarını sağlayacak haberler Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası tarafından yapılan duyuruya göre faizsiz 10 bin TL nakit desteği verilecek. Garanti Bankası 10 bin TL faizsiz ödemeden faydalanmak için banka müşterisi olmak gerekiyor.
Ödeme süresi ise 6 ay olarak belirlendi. Taksitli nakit avans olarak başlatılan faizsiz 10 bin TL ödemelerden faydalanmak için 30 Nisan tarihine kadar Garanti BBVA mobil uygulamayı indirerek görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri olmak ve kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Aynı gün içinde başvuru sonucu alındıktan sonra kredi kartı başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar kampanyalar kısmından avans başvurusu yapabilecek ve 6 ay vadeli faizsiz 10 bin TL ödeme alınabilecek.