Ay boyunca bu ürünlerin fiyatı kuruş oynamayacak! Tarım Kredi kampanyanın kralıyla geri döndü: İşte fiyatı sabitlenen 900 ürünün listesi!

Tarım kredi Marketlerin sık sık kampanya yaptığı bilinirken büyük bir kampanyaya daha imza atıldı. Tam 900 üründe fiyatlar Ramazan Ayı boyunca sabitlendi! Peki hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERDE FİYATLAR SABİTLENDİTarım Kredi Marketler Ramazan Ayı dışında da ayda iki kez büyük kampanyalara imza atıyor. Ramazan Ayı boyunca da 900 adet üründe fiyatların sabitlendiği duyuruldu. Market tarafından yapılan açıklama kapsamında temel gıda ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Kampanya kapsamında pirinç, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu et ürünleri, deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi birçok farklı kategorideki ürünlerde fiyatlar sabit tutulacak. Tarım Kredi Marketlerin 24-29 Mart tarihleri arasındaki indirimli ürünleri şu şekilde;
-Tarım Kredi marka 1 litre limonata 9.90 TL -Tarım Kredi marka 4'lü petibör bisküvi 26.90 TL -Anadolu marka 1 kilogram kırmızı mercimek 21.90 TL -Mayıslo marka 150 yaprak mendil 12.90 TL -Çaykur marka 500 gram siyah çay 39.90 TL -Avşar marka 6'lı maden suyu 16.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram kabuklu ceviz 67.50 TL -Tunas marka 500 gram tahin helvası 28.50 TL -Tarım Kredi marka 400 gram kavrulmuş fındık 68.90 TL -Tarım Kredi marka 250 gram Türk kahvesi 41.90 TL -Destan marka 5 kilogram toz şeker 105 TL -Lipton marka ice tea 1.5 litre 23.90; ikili alımda 37.90 TL -Tarım Kredi marka 460 gram süzme peynir 39.95 TL -Anadolu marka 1 kilogram osmancık pirinç 29.90 TL -Clea marka 120 yaprak ıslak mendil 15.50 TL -Ege marka 140 gram Kemal Paşa tatlısı 12.90 TL -Etü marka 3'lü bisküvi 19.90 TL -Kaanlar marka 1 kilogram siyah zeytin 58.50 TL -Coca Cola ve Fanta 2.5 litre 29 TL -Eti marka 143 gram etimek 9.90 TL -Kaffka marka 150 gram kahve çeşitleri 19.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram yeşil mercimek 29.90 TL -Elit marka 6'lı kağıt havlu 39.90 TL -Solo marka 32'li tuvalet kağıdı 124.95 TL -Çorum Belediyesi marka kavurma 330 TL -Kaanlar marka 1 kilogram siyah zeytin 68.50 TL -Tarım Kredi marka 48'li poşet çay 17.90 TL -Tarım Kredi marka 250 gram ceviz içi 52.90 TL -Özka marka 300 gram güllaç tatlısı 35.50 TL -Aynes marka 1 litre yağlı süt 17.50 TL -Tarım Kredi marka 250 gram kuru üzüm 26.90 TL -Tarım Kredi 1 kilogram yeşil zeytin 69.90 TL -Superfresh marka 500 gram rulo börek 25.90 TL -Tarım Kredi marka 400 gram kakaolu fındık kreması 29.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram çekirdeksiz üzüm 42.90 TL -Tarım Kredi marka 120 gram pastırma 59.75 TL -Ege marka 400 gram kadayıf tatlısı 24.90 TL -TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 TL -Tarım Kredi marka 250 gram kuru dut 39.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram yeşil zeytin 69.90 TL -Has Erzincan marka 450 gram tulum peyniri 79.90 TL -Kızılay marka 1 litre Ramazan şerbeti 12.45 TL -Tarım Kredi marka 500 gram tuzsuz tereyağı 82 TL -Cook marka 10'lu pişirme kağıdı 10.90 TL -Tarım Kredi marka 300 gram tahin 29.90 TL -Tarım Kredi marka 340 gram badem içi 79.90 TL -Tarım Kredi marka 800 gram üzüm pekmezi 49.90 TL -Hurmatat marka 250 gram hurma 46.90 TL -Aynes marka 450 gram beyaz peynir 46 TL -Karcı marka 300 gram hurma 16.90 TL -Dimes marka 1 litre meyve suyu 19.90 TL -Aynes marka 1.5 litre ayran 19.50 TL -Özde ve Nora marka 5 kilogram un 47.90 TL -Anadolu marka 1 kilogram nohut 29.50 TL -Tarım Kredi marka 450 gram süzme bal 51.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram siyah çay 69.90 TL -Anadolu marka 1 kilogram pilavlık bulgur 15.25 TL -ASR marka 750 gram işkembe çorbası 44.90 TL -Kızılay marka 6'lı gazoz 28.90 TL -Peyman marka 150 gram hurma 34.90 TL -Ege marka 250 gram şekerpare tatlısı 15.90 TL -Tarım Kredi marka 200 gram kuru kayısı 39.90 TL -Tarsüt marka 400 gram tulum peyniri 64.90 TL -Gülçiçek marka 400 ml gül suyu 47.90 TL -Elit marka 100 yaprak peçete 11.90 TL -Aynes marka 2 kilogram kaymaksız yoğurt 42 TL -TKS marka 2 kilogram yoğurt 42 TL