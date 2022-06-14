Ay'ın detaylı haritası ortaya çıktı

Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bir araya gelecek kurulan araştırmaya ekibi, Ay yüzeyinin şimdiye kadar ki en detaylı haritasını ortaya çıkardılar.

Bu haritayı çıkarma amacı ile Ay görevlerinden elde edilen verileri derleyen bilim insanları, proje için 10 sene harcanmış oldu.



Ay yüzeyinin görüntüsü 30 kareye bölünmüştür. Her parçanın detaylı haritası çıkarıldıktan sonra parçalar birleştirmiş. Harita da 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 tür yüzey şekli ayrıntılar yer almaktadır.

Detaylı harita Ay görevlileri için büyük önem taşımakta.

Bu tür haritaların bilimsel araştırma, keşif planlaması ve insanlı Ay görevleri için iniş yeri seçiminde önemli rol oynayacağı söylendi.

Çalışmada, Çin'in Ay Keşif Programı kapsamında gerçekleştirdiği Chang'e misyonlarında elde edilen veriler ana kaynak olarak kullanılmıştır.

Aynı zamanda araştırmacılar uluslararası keşif programlarından gelen yüksek kaliteli veri setlerinden de yararlandı.