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TEKNOLOJİ
14 Haziran 2022 - 08:32
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 10:17

Ay'ın detaylı haritası ortaya çıktı

Çin'de bulunan araştırma ekibi 100'den fazla kişiden oluşmaktadır. Bu araştırma ekibi Ay yüzeyinin şimdiye kadar ki en detaylı haritası üzerinde çalışıp ortaya çıkardılar. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
14 Haziran 2022 - 08:32
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 10:17
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Ay'ın detaylı haritası ortaya çıktı
Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bir araya gelecek kurulan araştırmaya ekibi, Ay yüzeyinin şimdiye kadar ki en detaylı haritasını ortaya çıkardılar.
Bu haritayı çıkarma amacı ile Ay görevlerinden elde edilen verileri derleyen bilim insanları, proje için 10 sene harcanmış oldu.
Ay yüzeyinin görüntüsü 30 kareye bölünmüştür. Her parçanın detaylı haritası çıkarıldıktan sonra parçalar birleştirmiş. Harita da 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 tür yüzey şekli ayrıntılar yer almaktadır.
Detaylı ay haritası
Detaylı harita Ay görevlileri için büyük önem taşımakta.
Bu tür haritaların bilimsel araştırma, keşif planlaması ve insanlı Ay görevleri için iniş yeri seçiminde önemli rol oynayacağı söylendi.
Çalışmada, Çin'in Ay Keşif Programı kapsamında gerçekleştirdiği Chang'e misyonlarında elde edilen veriler ana kaynak olarak kullanılmıştır.
Aynı zamanda araştırmacılar uluslararası keşif programlarından gelen yüksek kaliteli veri setlerinden de yararlandı.
2 dil olacak şekilde(Çince ve İngilizce)  hazırlanan haritanın, ilerleyen günlerde basılması beklenilmektedir.
Detaylı ay harikası


 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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