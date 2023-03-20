QNB Finansbank faizsiz kredi kampanyası hem yeni hem de eski müşterileri kapsamaktadır. Krediyi kullanabilmek için belli bir miktar para yatırmanız gerekmektedir. Bu taahhüt, harcadığınızın 4 katı kadar nakit akışı oluşturabilmenizi gerektiriyor.
Kredi
20 Mart 2023 - 14:00
Ay sonuna daha çok varsa çözümü o bankada! 0 faizle 20.000 TL para 10 dakikada hesaba geçecek: Geri ödemesi ise...
QNB Finansbank, 2023 yılında kredi kampanyalarıyla müşteriler edinmek için başlatmış olduğu kampanyalara kredilerle devam edecek. QNB Finansbank, diğer bankalara nazaran müşterilerine 12 ay taksitlerle 20000 Türk Lirası faizsiz kredi imkanı sunuyor. QNB kredi kampanyası detayları neler, kimler faydalanabiliyor, başvuru şartları neler? Sorusunun cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
Kredi
20 Mart 2023 - 14:00