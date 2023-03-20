Kredi
20 Mart 2023 - 14:00

Ay sonuna daha çok varsa çözümü o bankada! 0 faizle 20.000 TL para 10 dakikada hesaba geçecek: Geri ödemesi ise...

QNB Finansbank, 2023 yılında kredi kampanyalarıyla müşteriler edinmek için başlatmış olduğu kampanyalara kredilerle devam edecek. QNB Finansbank, diğer bankalara nazaran müşterilerine 12 ay taksitlerle 20000 Türk Lirası faizsiz kredi imkanı sunuyor. QNB kredi kampanyası detayları neler, kimler faydalanabiliyor, başvuru şartları neler? Sorusunun cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kredi
20 Mart 2023 - 14:00
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Ay sonuna daha çok varsa çözümü o bankada! 0 faizle 20.000 TL para 10 dakikada hesaba geçecek: Geri ödemesi ise...


QNB Finansbank faizsiz kredi kampanyası hem yeni hem de eski müşterileri kapsamaktadır. Krediyi kullanabilmek için belli bir miktar para yatırmanız gerekmektedir. Bu taahhüt, harcadığınızın 4 katı kadar nakit akışı oluşturabilmenizi gerektiriyor.

QNB FİNANSBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

QNB Finansbank KOBİ'lere özel bir kampanya da hazırladı. Bu kampanya ile cirosu 8 milyon Türk Lirasına kadar olan KOBİ'lere faizli işletme kredisi sunulmaktadır. KOBİ'lerin kredi kullanabilmeleri için kullandıkları kredi tutarının 4 katı nakit akışı taahhüt etmeleri gerekmektedir.



qnb finansbank

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Son zamanlarda sıfır faizli kredi kampanyaları oldukça popüler hale geldi. QNB Finansbank gibi birçok banka müşteri çekmek için benzer teklifler sunuyor. Ancak bu avantajlardan faydalanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Örneğin Denizbank, Yapı Kredi ve Akbank ilk kez üye olacaklara ve kredi notu uygun olan müşterilere 10000 Türk Lirası faizsiz kredi imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

QNB Finansbank faizsiz kredi kampanyasından herkes yararlanır. Hem yeni hem de mevcut müşteriler başvurabilir. Başvurunun çeşitli evraklarla beraber QNB Finansbank şubelerine yapılması gerekmekte.

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