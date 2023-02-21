Ay sonuna kadar başvuran bu bankadan 300 TL para alacak! Elini çabuk tutan kazanır

"TEB'den Sevgililer Günü Harcamalarınıza Toplam 300 TL Bonus" başlığıyla Türkiye ekonomi
Bankası'nın düzenlemiş olduğu kampanya kamuoyuna duyuruldu. TEB'in yapmış olduğu duyuruda TEB Bireysel kredi
Kartlarınızla 8-28 Şubat tarihleri arasında giyim, kozmetik, Hepsiburada.com, n11.com, Trendyol.com gibi seçkin e-ticaret sitelerinden 500 TL ve üzeri her ikinci harcamada 60 TL, toplamda 300 TL bonus kazanma şansı olduğu açıklandı.
4 MART'TA KARTLARA YATIRILACAK
Kampanyaya katılım sağlamak için harcama yapılmadan önce TEB mobil bankacılık aracılığıyla ya da INTERNET yazıp 4616'ya gönderilmesi yoluyla kampanyaya katılım gerçekleştirildiğini belirterek bonus yüklenme tarihinin ise 4 Mart olarak belirlendiği açıklandı. Harcanmayan bonusların 19 Mart tarihinde geri alınacağı da duyuruldu.
Kampanyanın 8-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olduğunu hatırlatan TEB kampanya duyurusunda kampanya dahilinde bonus üye işyeri olan giyim, kozmetik, Hepsiburada.com, n11.com, trendyol.com gibi seçkin e-ticaret sitelerinde 500 TL ve üzeri her 2. harcama için 60 TL, toplam 300 TL bonus hediye edileceğini açıkladı. Banka tarafından paylaşılan duyurunun devamında kampanya ilgili sitelerde bulunan sanal cüzdanlara yapılan yüklemelerin kabul edilmediğini hatırlatarak hepsiburada.com, n11.com, trendyol.com, ereyon.com, sahibinden.com, morhipo.com ve benzeri e-ticaret sitelerinin kampanya kapsamında olduğunu açıkladı.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Kampanya ayrıntıları hakkında paylaşılan duyurunun devamında aşağıda bulunan ifadelere yer verilmiştir: Kampanya kapsamında bulunan işlemlerin bonus posu aracılığıyla gerçekleştirilmiş olması gerekir. Kampanya müşteri bazlı olup bir müşteri en çok 300 TL bonus kazanabilir. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri, sigorta ödemeleri ve vergi ödemeleri dahil değildir. Ek kartların yapmış olduğu harcamalar asıl karta sayılacaktır, ek kartlar kampanyaya ayrıca dahil edilmemiştir. Kampanyadan yalnızca bireysel kredi kartı kullanıcıları yararlanabilir. Banka kartı, Ticari kart ya da sade kart sahipleri kampanyadan yararlanamaz. Kampanyaya sanal kart ile gerçekleştirilen harcama işlemleriniz dahildir. Kampanyaya peşin ya da taksitli harcamalar dahil edilmemiştir. Kampanya dahilinde iade ve iptal durumlarında verilmiş olan bonuslar geri alınacaktır. Aynı gün aynı işyerinden gerçekleştirilen harcama işlemlerinin yalnızca ilk olanı kampanyaya dahil edilmektedir. Kampanyaya yalnızca yurt içinde gerçekleştirilen harcama işlemleri dahildir. Kazanılmış olan bonuslar 4 Mart 2023 - 18 Mart 2023 tarihleri arasında kullanılmalıdır. Kullanılmamış bonuslar 19 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Dolap uygulaması üzerinden gerçekleştirilen harcama işlemleri kampanyaya dahil değildir. Trendyol Market harcamaları kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya harcama gerçekleştirmeden önce mobil bankacılık aracılığıyla ya da INTERNET yazıp 4616'ya kısa mesaj gönderme yoluyla kampanyaya katılım sağlanmalıdır. Kampanyaya kısa mesaj ile katılım sağlamak için gönderimi TEB aracılığıyla kayıtlı telefonunuz üzerinden yapmanız gerekmektedir. Yollanan kısa mesajlar KDV ve ÖİV dahil Turkcell ve Turk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için 0,40 TL'dir. Kanuni takipte olan müşteriler kampanyadan faydalanamaz.