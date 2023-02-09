Ay sonuna kadar başvuru şart! 2.569 TL ödenecek







2.568 TL İLE 5.137 TL ARASI ÖDEME YAPILACAK







İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU KOŞULLARI

Kurum ve kuruluşlar, maddi olarak desteğe ihtiyacı olan tüm kişilere ödemeler yapmaktadır. Bu doğrultuda özellikle işsiz ya da işsiz olmuş kişiler ise işsizlik maaşlarının detayları hakkında bilgi edinmeye başladı. Ay sonuna kadar başvuru yapılması durumunda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 5.137 TL'ye varan ödemeler sağlanacak. Başvuru şartlarını sağlayan tüm kişilerin banka hesaplarına ödemeler nakit olacak şekilde yapılacaktır. Maddi olarak desteğe ihtiyacı olan kişilere 5.137 TL'ye varan nakdi destek sağlanacak. Bu ödemeler İŞKUR ya da E-devlet sistemi aracılığıyla alınmaktadır. Başvurular değerlendirme sürecinin sonrasında gerçekleştirilecek ve onay alan işlemler ardından aylık bir şekilde düzenli olarak ödenecektir. Başvuru şartları neler?İŞKUR tarafından iş sahibi olmayan kişilere en az 2.568 TL, en çok 5.137 TL destek sağlanacaktır. Vatandaşlara işsizlik maaşı şekilde sunulan destek 2023 yılında en az 2.568 TL olarak belirlenmişken en çok ise 5.137 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemeyi alabilmek için kişinin kendi kusurunun dışında işsiz olması gerekmektedir.Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önce 120 günlük hizmet sözleşmesi bulunması, Çalışma akdinin bitmesine kadar son 3 senede en az 600 gün işsizlik sigorta priminin yatırılmış olması, Hizmet sözleşmesinin feshedildiği günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine fiziki ya da dijital olarak başvuru yapılması...İşsizlik maaşı almak için iş sözleşmesinin bitiminin hemen sonrasında 120 gün içerisinde primlerin geri ödenmiş olması gereklidir. İşçinin, iş sözleşmesinin fesih edilmesinden itibaren son 3 senede en az 600 ikramiye günü çalışmış olması gereklidir. İş sözleşmesinin fesih edilmesinden önceki son 3 sene; işsizlik ödeneği, 600 gün çalışılarak işsizlik sigortasına dair primi ödemiş sigortalı işsizler için 1 80 gün, 900 gün çalışarak işsizlik sigorta primini ödeyen sigortası bulunan işsizler için 240 gün kabul edilip, 1080 gün çalışılarak işsizlik sigortasına dair prim ödeyen sigortalı işsizler için 300 gün yatırılmaktadır.