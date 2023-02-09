Ay sonuna kadar başvuru şart! 2.569 TL ödenecek

Kurum ve kuruluşlar, maddi olarak desteğe ihtiyacı olan tüm kişilere ödemeler yapmaktadır. Bu doğrultuda özellikle işsiz ya da işsiz olmuş kişiler ise işsizlik maaşlarının detayları hakkında bilgi edinmeye başladı. Ay sonuna kadar başvuru yapılması durumunda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 5.137 TL'ye varan ödemeler sağlanacak. Başvuru şartlarını sağlayan tüm kişilerin banka hesaplarına ödemeler nakit olacak şekilde yapılacaktır. Maddi olarak desteğe ihtiyacı olan kişilere 5.137 TL'ye varan nakdi destek sağlanacak. Bu ödemeler İŞKUR ya da E-devlet sistemi aracılığıyla alınmaktadır. Başvurular değerlendirme sürecinin sonrasında gerçekleştirilecek ve onay alan işlemler ardından aylık bir şekilde düzenli olarak ödenecektir. Başvuru şartları neler?
2.568 TL İLE 5.137 TL ARASI ÖDEME YAPILACAK
İŞKUR tarafından iş sahibi olmayan kişilere en az 2.568 TL, en çok 5.137 TL destek sağlanacaktır. Vatandaşlara işsizlik maaşı şekilde sunulan destek 2023 yılında en az 2.568 TL olarak belirlenmişken en çok ise 5.137 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemeyi alabilmek için kişinin kendi kusurunun dışında işsiz olması gerekmektedir.