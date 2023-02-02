Ay sonuna kadar hesap açtırana 10.000 TL hediye! Bu banka sınırları zorladı: Akın akın müşteri gelecek!

YapıKredi Bankası, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında YapıKredi'ye ilk defa müşteri olanlara 10 Bin TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sundu.
YAPIKREDİ BANKASI, 10.000 TL'YE VARAN FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS FIRSATI SUNUYOR!YapıKredi Bankası, 2023 yılındaki kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, 1 – 28 Şubat tarihleri arasında YapıKredi Mobil'i indirerek müşteri olanlara 10.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı verileceği bildirildi. Bu fırsat sadece bireysel kredi kartları ile kullanılabilecek.
7 GÜN İÇİNDE KAMPANYA TANIMLANACAKKampanyadan 15 Mart 2023'e kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanılabilecek. Buna göre, kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içerisinde kampanya tanımlaması yapılacak, sonrasında ise 15 Mart'a kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak için, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında YapıKredi'ye ilk defa müşteri olanlar kredi kartı başvurusunda bulunup, başvurusu bankamızca değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartlarının kullanıma açılması gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak için, maksimum taksitli nakit avans tutarı 10.000 TL ve 6 aya varan vadelerde kullanılabilir. YapıKredi, kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya kapsamında YapıKredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya ATM üzerinden 15 Mart'a kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanılabilir. Kampanyadan sadece bir kez faydalanılabilecektir. YapıKredi Bankası, nakit ihtiyacı olanlar için çok uygun bir fırsat sundu. Banka, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında başvuru yapanlara 10.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans teklif ediyor. Böylece kredi kartı başvurusunda bulunanlar 15 Mart'a kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabilecek.
YAPIKREDİ BANKASI NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?Yapı Kredi Bankası, Türkiye'nin en eski ve güvenilir bankalarından biridir. 1944 yılında kurulan banka, bugün Türkiye'nin en büyük 5. bankası olarak kabul edilmektedir. Banka, müşterilerine finansal hizmetler sunmak amacıyla, tasarruf, kredi, sigorta ve diğer bankacılık hizmetlerini bir araya getiren bir finansal kuruluştur. Yapı Kredi Bankası, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi ile hizmet vermektedir. Banka, müşterilerine kredi kartı, mevduat hesapları, kişisel krediler, tasarruf hesapları, yatırım hesapları gibi birçok finansal ürün sunmaktadır. Ayrıca, banka, özel bankacılık hizmetleri, sigorta hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri gibi birçok ek hizmeti de sunmaktadır.
Yapı Kredi Bankası, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tutan bir bankadır. Banka, müşterilerine sunduğu hizmetlerin yanı sıra, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik çeşitli danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Banka, ayrıca müşterilerine en uygun finansal ürünleri sunmak amacıyla özel bir müşteri hizmetleri ekibi oluşturmuştur.