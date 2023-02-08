Ay sonuna kadar mutlaka başvurun: Denizbank'tan sürpriz ödeme yapılıyor!

O banka müşterilerine 50.000 TL ihtiyaç kredisi sundu. Başvuru için o bankada müşteri olmanız yeterli. Başka şart aranmamaktadır. Başvurular şubeden yapılacağı gibi mobil uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir. Başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar devam edecektir? İşte merak edilen tüm detaylar. DENİZBANK MÜŞTERİSİNE 50.000 TL
Denizbank yapılan yeni duyuru ile birlikte müşterilerine kampanyada bulundu. İhtiyaç kredisi sunan Denizbank kredi ödemelerini karşılamak isteyenlere ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz imkanı ile destek oldu. Başvuru şartı sadece banka kredi şartlarına uygun olmanızdır. Bu şarta uygun vatandaşlara 50.000 TL'ye yakın ihtiyaç kredisi kampanyası sunulmaktadır. Başvurular şubat sonuna kadar geçerlidir. Diğer önemli nokta ise bireysel müşteri olmanızdır. Bireysel müşteri olan kişilerin kredi puanı uygun olmalıdır. Kredi puanı 1400 ve fazlası olan kişiler SMS ile başvuruda bulunabilirler. Başvurularınızı Denizbank şubelerinden, Denizbank mobil uygulamasından ve SMS üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. SMS ile başvuruda bulunacak kişiler KREDİM yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası boşluk bırakarak doğum tarihinizi gün, ay ,yıl şeklinde yazarak 3280 numarasına göndermesi halinde başvuru tamamlanmış olacaktır. Kısa süre içerisinde başvurunuza dair kredi değerlendirmeniz, size uygun krediler hesabınıza yatırılması adına mobil uygulamanıza girişi halinde gerçekleşecektir.