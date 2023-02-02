Kredi
02 Şubat 2023 - 08:30

Ay sonunda paraya sıkışanlara o bankadan anında 30.000 TL ödeme

Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatarak 30 bin Türk Lirasına kadar gelir belgesiz kredi ödeyeceğini duyurdu. Acil ihtiyaç durumunda 30.000 Türk Lirasına kadar nakit ödeme almak ve bankadan ihtiyaç kredisi talep etmek de mümkündür. 30.000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlar için kredi ödemeleri 36 ay kredi vadesinde ödeniyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Kredi
02 Şubat 2023 - 08:30
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Ay sonunda paraya sıkışanlara o bankadan anında 30.000 TL ödeme


3 ay erteleme ve 36 ay vade ile başvurmanız durumunda alabileceğiniz nakdi krediler hakkında bilgi paylaşıldı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isterseniz belirlenen uygulamalar çerçevesinde bankanın şartlarını taşıyan tüm vatandaşlara aynı gün içerisinde kredi ödemesi yapılacaktır.

Akbank kredi



Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi iseniz Akbank Direkt uygulamasına giderek oradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank hesabı üzerinden alınan online şifre ile Akbank Direkt uygulamasına giriş yapan tüm vatandaşlar aynı gün içerisinde belirtilen politikalara göre ödeme yapabilirler. Akbank kredisine başvurmak istiyorsanız ve bankanın şartlarını taşıdığınıza inanıyorsanız, kredi notu yüksek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için internet bankasını kullanmanızı öneririz.

Cep telefonunuzdan kısa mesaj ile kredi talebinde bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların SMS ile ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak için ücretli mesaj atması yeterli. İhtiyaç kredisi başvurusunu kısa mesaj ile yapmak istiyorsanız 44 25 numarasına bu mesajı kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı girerek göndermeniz yeterlidir.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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