Ay sonunda paraya sıkışanlara o bankadan anında 30.000 TL ödeme

3 ay erteleme ve 36 ay vade ile başvurmanız durumunda alabileceğiniz nakdi krediler hakkında bilgi paylaşıldı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isterseniz belirlenen uygulamalar çerçevesinde bankanın şartlarını taşıyan tüm vatandaşlara aynı gün içerisinde kredi ödemesi yapılacaktır.
Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi iseniz Akbank Direkt uygulamasına giderek oradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank hesabı üzerinden alınan online şifre ile Akbank Direkt uygulamasına giriş yapan tüm vatandaşlar aynı gün içerisinde belirtilen politikalara göre ödeme yapabilirler. Akbank kredisine başvurmak istiyorsanız ve bankanın şartlarını taşıdığınıza inanıyorsanız, kredi notu yüksek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için internet bankasını kullanmanızı öneririz. Cep telefonunuzdan kısa mesaj ile kredi talebinde bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların SMS ile ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak için ücretli mesaj atması yeterli. İhtiyaç kredisi başvurusunu kısa mesaj ile yapmak istiyorsanız 44 25 numarasına bu mesajı kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı girerek göndermeniz yeterlidir.