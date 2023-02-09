Ay sonunu getiremeyen ailelere devletten 4 bin 400 TL yardım duyuruldu

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım destekleri 2023 yışı içinde de devam ettirilecek. Konuyla ilgili bir açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Dar gelire sahip olan aileler başta olmak üzere yardıma ve bakıma muhtaç herkes sosyal yardıma başvurabilecek. Yapılan duyuruda e-devlet üzerinden tek tıkla formu doldurarak 4.400 lira desteği alabilirsiniz.
4 BİN 400 TL YARDIM İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TENPandemi sürecinde başlayan ekonomik kriz sadece çok sayıda ülkeyi etkisi altına alsa da Türkiye'yi de güçlü bir şekilde etkiledi. Bir yanda döviz kurlarındaki dalgalanmalar, diğer yanda Rusya-Ukrayna savaşı vatandaşların satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. Bu durumda devlet vatandaşına destek olur ve sosyal yardım ödemeye başladı.
Dar gelirli hanelerin ihtiyaçları, devlet tarafından çeşitli sosyal yardım kalemleri sağlanarak karşılanmaktadır. Konuyla ilgili Aile Bakanlığı'ndan son anda bir açıklama geldi. 4.400 TL ödeme almak için E-Devlet üzerinden form doldurmak yeterli.