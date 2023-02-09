Ay sonunu getiremeyen ailelere devletten 4 bin 400 TL yardım duyuruldu







4 BİN 400 TL YARDIM İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN







"Formu dolduran ve şartları sağlayan herkes alabilir"

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım destekleri 2023 yışı içinde de devam ettirilecek. Konuyla ilgili bir açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Dar gelire sahip olan aileler başta olmak üzere yardıma ve bakıma muhtaç herkes sosyal yardıma başvurabilecek. Yapılan duyuruda e-devlet üzerinden tek tıkla formu doldurarak 4.400 lira desteği alabilirsiniz.Pandemi sürecinde başlayan ekonomik kriz sadece çok sayıda ülkeyi etkisi altına alsa da Türkiye'yi de güçlü bir şekilde etkiledi. Bir yanda döviz kurlarındaki dalgalanmalar, diğer yanda Rusya-Ukrayna savaşı vatandaşların satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. Bu durumda devlet vatandaşına destek olur ve sosyal yardım ödemeye başladı.Dar gelirli hanelerin ihtiyaçları, devlet tarafından çeşitli sosyal yardım kalemleri sağlanarak karşılanmaktadır. Konuyla ilgili Aile Bakanlığı'ndan son anda bir açıklama geldi. 4.400 TL ödeme almak için E-Devlet üzerinden form doldurmak yeterli.Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine 4 bin 400 TL ödeneceğini duyurdu.Bu yardımlarla ilgili başvuru süreci de başlatıldı. E-Devlet üzerinden formu dolduran ve gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlar alabiliyor. Ödemeler 15 Şubat'ta başlayacak. 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. 2023 maaş zammı sonrası dikkatler sosyal yardımların artırılmasına çevrildi. Sosyal yardım ödemesi de alan devletler, 18 yaşını dolduran herkesin başvurması halinde 4 bin 400 TL ödeme alabilecek. Geçen yıl evde bakım maaşı 3.346 TL iken, 2023 yılında evde bakım maaşı 1.000 TL artışla 4.436 TL'ye ulaşacak.