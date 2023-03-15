Ay sonunu getiremeyen dar gelirlilere belediyeden büyük destek! Gıda, giyim desteği başvuruları açıldı! Şartları taşıyan bir haftaya alacak!













Yardım Hizmetleri Hala Devam Ediyor!

İhtiyaç sahiplerine belediyeler tarafından yardım eli uzatılıyor!

Belediyeler, Yardıma İhtiyacı olan Ailelere Gıda ve Giyim Desteği Sağlıyor! Başvurular Başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için belediyeler tarafından verilen gıda ve giyim desteği hizmeti sürüyor. Dar gelirli ailelerin faydalanabilmesi için başvurular başladı ve artık bu destekler için E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 40 ayrı başlıkta destekler sağlamaya devam ederken, belediyeler de yardıma muhtaç kişilere destek olmaya devam ediyor. Başvuru detayları da merak edilen konular arasında yer alıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik, doğal gaz, eğitim gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. 2023 yılında da destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine sunulmaya devam ediyor ve belediyeler de gıda, giyim gibi çeşitli destek paketleriyle ihtiyaç sahiplerine güç oluyor.Belediyeler, eğitim bursu, okul malzemeleri, kırtasiye, giyim, yaşlı bakımı, gıda desteği, muhtaç asker ailesi desteği, kömür ve odun desteği, nakdi destek, ilaç desteği, yeni doğan desteği, engelli desteği ve bayram desteği gibi birçok destek hizmeti sunarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Peki, sözü edilen yardımlardan kimler faydalanabilir? Şehit ve gazi yakınları İşsiz ve yardıma ihtiyacı olan kişiler Muhtaçlık sınırının altında yaşayan kişiler Kronik hastalığı nedeniyle çalışamayan kişiler En az %40 engelli raporu olan kişiler Belediyelerin sunduğu bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler; e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi bağlı oldukları belediyenin ilgili birimlerine de başvuru yapabilirler. Ancak, yardım hizmetlerinden faydalanmak için gerekli evrakları sağlamaları gerekmektedir.