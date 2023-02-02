Kredi
02 Şubat 2023 - 12:45

Ay sonunu getiremeyen emeklilere sıfır faizli kredi müjdesi! Ceplerinden ek beş kuruş para çıkmayacak

Emeklilerin ceplerini para dolduracak kredi imkanı Halk bankasından geldi. Hem de yüzde 0 faiz seçeneği var. Başvurmak için geç kalmayın...

Kredi
02 Şubat 2023 - 12:45
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Ay sonunu getiremeyen emeklilere sıfır faizli kredi müjdesi! Ceplerinden ek beş kuruş para çıkmayacak
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Emekli maaşıyla geçinmekte zorlanan emeklilerin başına devlet kuşu konuyor! Emekliler bankaların o faizli kredi imkanlarıyla rahat bir nefes alacak Peki detaylar ne?

kredi



Bankalardan kredi çeken emekli sayısı gün geçtikçe artarken bankalarda emekliler zor da bırakmamak adına emeklilere özel kampanyalar düzenliyor. Halk bankası da emeklilerin yanında olduğunu göstererek emekliler için özel bir kredi kampanyası düzenledi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekliler ayda yalnızca 450 lira ödeyerek kredi kullanabilecek. Emekliler heyecanlandıran bu kampanyanın detaylarını paylaşan banka emeklilerin nakit ihtiyaçlarına da çözüm sağlamış olacak. Emeklilerin bilmesi gereken konulardan biri de bu kredinin sadece internet üzerinden başvurulabileceği. Her emeklinin yararlanamayacağı bu kredi de banka vade seçeneklerinde de esnek davranacak. Üstelik faizlerin belirlenmesi ise en sona bırakılıyor. Tam 36 ay vade ile emekliler ceplerini doldurabilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Faiz oranları ile bilgiler en son bırakan Halk bankası yüzde 0 faiz uygulanacağını ifade etti. Bir çok emekli ise faiz oranının yüzde 0 olmasından dolayı sevinirken bu kredi imkanından milyonlarca emeklinin yararlanması bekleniyor. Peki kredi den kimler yararlanıyor?

Kredi banka müşterileri için geçerli ya da bankaya müşteri olacağını bildiren kişilerde bu kredi imkanından yararlanabilecek. Yani emeklilerin emekli maaşlarını Halk bankası üzerinden alması gerekiyor. Başvuruların sadece internet üzerinden geçerli olduğu bu kredide mobil bankacılık işlemleri kullanılarak başvuru yapılabiliyor. İstenilen saat ve zaman da kredi imkanından yararlanılabilecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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