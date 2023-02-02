Ay sonunu getiremeyen emeklilere sıfır faizli kredi müjdesi! Ceplerinden ek beş kuruş para çıkmayacak

EMEKLİYİ 4 KÖŞE EDECEK KREDİ BURADA!
Emekli maaşıyla geçinmekte zorlanan emeklilerin başına devlet kuşu konuyor! Emekliler bankaların o faizli kredi imkanlarıyla rahat bir nefes alacak Peki detaylar ne?
Bankalardan kredi çeken emekli sayısı gün geçtikçe artarken bankalarda emekliler zor da bırakmamak adına emeklilere özel kampanyalar düzenliyor. Halk bankası da emeklilerin yanında olduğunu göstererek emekliler için özel bir kredi kampanyası düzenledi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekliler ayda yalnızca 450 lira ödeyerek kredi kullanabilecek. Emekliler heyecanlandıran bu kampanyanın detaylarını paylaşan banka emeklilerin nakit ihtiyaçlarına da çözüm sağlamış olacak. Emeklilerin bilmesi gereken konulardan biri de bu kredinin sadece internet üzerinden başvurulabileceği. Her emeklinin yararlanamayacağı bu kredi de banka vade seçeneklerinde de esnek davranacak. Üstelik faizlerin belirlenmesi ise en sona bırakılıyor. Tam 36 ay vade ile emekliler ceplerini doldurabilecek.