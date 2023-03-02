Ay sonunu getiremeyenler çok sevinecek! Bu bankaya başvuran 1.557 TL nakit ödemeyi 4 saniyede alacak!







AKBANK 1.557 TL ÖDEME YAPACAK







Maddi sıkıntılar içerisinde olan vatandaş, maaşı yetmeyince mecbur bankalara gözünü çeviriyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde 0 faizli ihtiyaç kredisi sağlayan banka yeni duyurusunu da yaptı. Akbank 1.557 TL net ödeme yapacağını duyurdu. Bankanın açıklaması ve ayrıntılar yazımızın devamında.Düşük gelirli vatandaşlarını düşünerek ihtiyaç kredisi vereceğini duyuran Akbank yeni açıklamasıyla vatandaşın yüzünü güldürdü. Geçimini sağlamakta zorlanan vatandaşa verilecek bu para, alacakların yüzünü biraz olsun güldürdü. Açıklama Akbank Yönetim Kurulu tarafından yapıldı. Olağan Genel Kurul ile ilgili olan açıklamada elde edilen kar payının vatandaşa dağıtılması yönünde karar alındığı bildirildi. Ödenmiş sermayenin yüzde173'ü olan 8 Milyar 996 Milyon TL'nin kar payı olarak dağıtılması kararı alındığını ve dağıtılacağı açıklandı. Yapılacak olan ödemeler ise 30 Mart itibari ile başlanacağı da açıklamalara eklendi.