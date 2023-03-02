Finans
02 Mart 2023 - 10:30

Ay sonunu getiremeyenler çok sevinecek! Bu bankaya başvuran 1.557 TL nakit ödemeyi 4 saniyede alacak!

Türk ekonomisinin iyi olmadığı şu dönemlerde bankalar verdiği kredilerle ya da destek ödemeleriyle vatandaşın yüzünü güldürüyor. Banka 1.557 TL vereceğini açıkladı. Net ödemeyi yapan banka hangisi? Detaylar haberimizde.

Finans
02 Mart 2023 - 10:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ay sonunu getiremeyenler çok sevinecek! Bu bankaya başvuran 1.557 TL nakit ödemeyi 4 saniyede alacak!


Maddi sıkıntılar içerisinde olan vatandaş, maaşı yetmeyince mecbur bankalara gözünü çeviriyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde 0 faizli ihtiyaç kredisi sağlayan banka yeni duyurusunu da yaptı. Akbank 1.557 TL net ödeme yapacağını duyurdu. Bankanın açıklaması ve ayrıntılar yazımızın devamında.

akbanktan ödeme

AKBANK 1.557 TL ÖDEME YAPACAK



Düşük gelirli vatandaşlarını düşünerek ihtiyaç kredisi vereceğini duyuran Akbank yeni açıklamasıyla vatandaşın yüzünü güldürdü. Geçimini sağlamakta zorlanan vatandaşa verilecek bu para, alacakların yüzünü biraz olsun güldürdü. Açıklama Akbank Yönetim Kurulu tarafından yapıldı. Olağan Genel Kurul ile ilgili olan açıklamada elde edilen kar payının vatandaşa dağıtılması yönünde karar alındığı bildirildi. Ödenmiş sermayenin yüzde173'ü olan 8 Milyar 996 Milyon TL'nin kar payı olarak dağıtılması kararı alındığını ve dağıtılacağı açıklandı. Yapılacak olan ödemeler ise 30 Mart itibari ile başlanacağı da açıklamalara eklendi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ