Kredi
04 Şubat 2023 - 17:45

Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Beklenen nakit desteği az önce duyuruldu: Başvuru yapanlara şartsız ödeniyor!

Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyası ile tüm vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefler. Söz konusu kampanyaya katılanlar belirli şartlar koşullarında 36 ay vadeli kredi ödemeleri alabilecekler. Böylelikle, özellikle bankaların yapmış olduğu bu kampanyayla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vererek onlara umut olmaya devam ediyor.

Kredi
04 Şubat 2023 - 17:45
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Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Beklenen nakit desteği az önce duyuruldu: Başvuru yapanlara şartsız ödeniyor!
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Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyası ile tüm vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefler. Söz konusu kampanyaya katılanlar belirli şartlar koşullarında 36 ay vadeli kredi ödemeleri alabilecekler. Böylelikle, özellikle bankaların yapmış olduğu bu kampanyayla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vererek onlara umut olmaya devam ediyor.

ACİL ÖDEME HABERİ GECE 23'DE GELDİ, EMEKLİ, ÇALIŞAN HERKES, BAŞVURU YAPARAK O BANKADAN ÖDEME ALACAK!

AkBank ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi Kampanyası, 18 yaşından büyük tüm vatandaşlara istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yaparak, nakit kullanabilecekleri haberini vermektedir. Ayrıca, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank üzerinden kredi kullanmış olan ve düzenli ödeme yapan müşteriler için kredi ödemesi, Akbank Direkt uygulaması üzerinden hemen hesaplarına yatırılmaktadır. Diğer taraftan, Denizbank'ın Cebimde Kredi Kampanyası ile, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara kredi notu uygun olması durumunda daha yüksek, büyük kredi ödemeleri vermektedir. Bu kampanyaya katılarak, başvuru gerçekleştirecek tüm vatandaşların, en yakın banka şubesi üzerinden yapacakları işlemlerde, kredi ödemeleri hemen o gün içinde hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılmaktadır.



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