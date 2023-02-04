Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyası ile tüm vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefler. Söz konusu kampanyaya katılanlar belirli şartlar koşullarında 36 ay vadeli kredi ödemeleri alabilecekler. Böylelikle, özellikle bankaların yapmış olduğu bu kampanyayla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vererek onlara umut olmaya devam ediyor.
Kredi
04 Şubat 2023 - 17:45
Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Beklenen nakit desteği az önce duyuruldu: Başvuru yapanlara şartsız ödeniyor!
Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyası ile tüm vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefler. Söz konusu kampanyaya katılanlar belirli şartlar koşullarında 36 ay vadeli kredi ödemeleri alabilecekler. Böylelikle, özellikle bankaların yapmış olduğu bu kampanyayla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vererek onlara umut olmaya devam ediyor.
Kredi
04 Şubat 2023 - 17:45