Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Borç para müjdesi PTT'den geldi: En uygun şekilde 50.000 TL'yi size sunacak!

PTT'den, emekli, çalışan ve memur vatandaşlara koşulsuz 50.000 TL nakit ödeme sunacak. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına vatandaşlara 50.000 TL kredi sağlayan PTT, uygun faiz oranı ve 80.000 TL'ye varan ödeme yapacak. PTT, detayları vatandaşlarla paylaştı. İşte o kampanyanın detayları...
50.000 TL KREDİ KOŞULSUZ VERİLECEK
Müşterilerine özel kampanya başlatan PTT, uygun faizle 50.000 TL kredi sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin, PTT'ye başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca gelir belgesi ve çeşitli evraklar da tarafınızdan talep edilmektedir. Kredi notunun uygun olması durumunda 50.000 TL kredi hesaplara yatırılacak. Ayrıntılı bilgi için PTT şubelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
80.000 TL'YE VARAN KREDİ İMKANI!
Acil nakit ihtiyacı oluşan vatandaşlar için PTT, 50.000 TL kredi verecek. Bunun yanı sıra kredi puanının yüksek olması ve ihtiyaçların artması sonucunda bu rakam 80.000 TL'ye kadar ulaşıyor. PTT, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi pek çok kredi imkanıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.