Sosyal devlet kapsamında yapılan yardımlar günden güne büyümeye devam ederken yeni ödeme açıklamaları PTT tarafından geldi. Yapılan miktarda sürekli olarak değişiklik gösteriyor. PTT yardım başvurularına ilişkin detaylar...
Finans
19 Şubat 2023 - 22:30
Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Sosyal yardımlar başladı: PTT 1300 TL ödeyecek
Devlet yardım ödemelerine tüm hızıyla devam ederken yardım başvurusunda bulunan vatandaşlara PTT bankasından açıklamalar geldi. Devlet yardımları kabul etmeye devam ederken 3 gün içinde ödemeler hesaplarda yerini aldı. İşte, PTT'den 1300 TL ödeme hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
19 Şubat 2023 - 22:30