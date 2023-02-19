Finans
19 Şubat 2023 - 22:30

Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Sosyal yardımlar başladı: PTT 1300 TL ödeyecek

Devlet yardım ödemelerine tüm hızıyla devam ederken yardım başvurusunda bulunan vatandaşlara PTT bankasından açıklamalar geldi. Devlet yardımları kabul etmeye devam ederken 3 gün içinde ödemeler hesaplarda yerini aldı. İşte, PTT'den 1300 TL ödeme hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
19 Şubat 2023 - 22:30
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Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Sosyal yardımlar başladı: PTT 1300 TL ödeyecek
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Sosyal devlet kapsamında yapılan yardımlar günden güne büyümeye devam ederken yeni ödeme açıklamaları PTT tarafından geldi. Yapılan miktarda sürekli olarak değişiklik gösteriyor. PTT yardım başvurularına ilişkin detaylar...

PTT BANKASINDAN YARDIM BAŞVURUSU

Ülkemiz sosyal bir devlet olarak devam ederken ihtiyaç sahibi olan herkese gerekli olan yardım eli uzatılıyor. Yapılan yardım ödemelerinin içerisine artış gösteren kira fiyatları ile beraber kira desteği sunuldu. Kiradan faydalanacak olan vatandaşlar için gerekli şartlar belirlendi.



kira desteği

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI

Devlet tarafından yapılan açıklamayla beraber kira desteği için gerekli tüm koşullar duyuruldu. Sosyal yardım ödemelerinden olan kira yardımı alabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olma şartı aranır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üstünden başvurularını rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Dar gelirli olan kiracılara yapılan yardım desteği kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla ödemeler yapılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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