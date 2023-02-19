Ay sonunu getiremeyenler dikkat! Sosyal yardımlar başladı: PTT 1300 TL ödeyecek







PTT BANKASINDAN YARDIM BAŞVURUSU







İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI

Sosyal devlet kapsamında yapılan yardımlar günden güne büyümeye devam ederken yeni ödeme açıklamaları PTT tarafından geldi. Yapılan miktarda sürekli olarak değişiklik gösteriyor. PTT yardım başvurularına ilişkin detaylar...Ülkemiz sosyal bir devlet olarak devam ederken ihtiyaç sahibi olan herkese gerekli olan yardım eli uzatılıyor. Yapılan yardım ödemelerinin içerisine artış gösteren kira fiyatları ile beraber kira desteği sunuldu. Kiradan faydalanacak olan vatandaşlar için gerekli şartlar belirlendi.Devlet tarafından yapılan açıklamayla beraber kira desteği için gerekli tüm koşullar duyuruldu. Sosyal yardım ödemelerinden olan kira yardımı alabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olma şartı aranır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üstünden başvurularını rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Dar gelirli olan kiracılara yapılan yardım desteği kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla ödemeler yapılır.