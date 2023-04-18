Ay sonunu getiremeyenler o bankaya koşacak! Sıfır faizle 20.000 TL bayram kredisi başladı!

Türkiye İş Bankası, Ramazan Bayramı öncesi müşterilerine özel bir kampanya başlattı ve faizsiz bayram kredisi sunuyor. Müşteriler, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL'ye kadar faizsiz bayram kredisi alabilirler. Başvuru süresi ise sadece 3 gün sonra sona erecek. İş Bankası, faizsiz bayram kredisi kampanyasıyla ilgili detayları duyurdu ve müşterilerine acele etmelerini tavsiye etti. Bu kampanya, Ramazan Bayramı öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşterilere özel bir fırsat sunuyor ve başvuru süresinin kısa olması nedeniyle hızlı bir şekilde başvuru yapılması gerekiyor. Müşteriler, İş Bankası'nın mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak kolayca başvuru yapabilir ve faizsiz bayram kredisinden faydalanabilirler. ALTI AY ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI
Türkiye İş Bankası, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek, 20.000 TL'ye kadar faizsiz bayram kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuruların yapılabildiği bir süreçle müşterilere kolaylık sağlıyor. İş Bankası faizsiz kredi kampanyasında geri ödeme süresi 6 ay olarak belirlenmiş olup, herhangi bir faiz uygulaması yapılmamaktadır. Kampanya kapsamında müşterilere, 20.000 TL'ye kadar faizsiz bayram kredisi imkanı sunuluyor. Ancak, kredi kullanma şartlarına uygun olan müşteriler, daha yüksek limitli kredi kullanma şansına da sahip olabilmektedir. Başvuru süreci mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İş Bankası faizsiz bayram kredisi kampanyası, Ramazan Bayramı öncesinde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşterilere büyük bir avantaj sunuyor. Geri ödeme süresi ve faizsiz kredi imkanı, müşterilere ekonomik bir seçenek sunuyor ve başvuru yapmak isteyen müşterilere zamanında başvuru yapmaları öneriliyor. İş Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, bayram öncesi müşterilerine özel bir kampanya düzenlemiştir ve faizsiz bayram kredisi imkanı sunmaktadır.
20 BİN TL'YE KADAR NAKİT AVANS
Türkiye İş Bankası, bayram kredisi kampanyasını nakit avans olarak sunuyor. Kampanya 15 Nisan'da başlamış olup, 30 Nisan 2023'e kadar devam ediyor. İş Bankası müşterisi değilseniz, İşCep mobil uygulamasını indirerek hemen müşteri olabilirsiniz. Faizsiz nakit avans kampanyası bayrama özel olarak sunuluyor ve limit 3 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Daha yüksek limitlerde nakit ihtiyacınız varsa düşük faizli kredi kampanyalarına başvurmanız gerekebilir. İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyası kapsamında alacağınız nakit desteğini ATM'lerden hızlıca çekebilirsiniz, banka şubesine gitmenize gerek yok.