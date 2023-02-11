Ay sonunu getiremeyenlere faizsiz ödeme geldi: Açıklandı, 12 ay boyunca...

Ziraat Bankası, vatandaşların zor günlerinde sıfır faizli kredi
fırsatı sunarak ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.
ZİRAAT BANKASI'DAN 1 SENE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!
Vatandaşların kış aylarının zorluklarıyla baş edebilmesi için Ziraat Bankası, 1 sene süresince faizsiz kredi vermeyi kararlaştırdı. Ziraat Bankası, müşterilerinin konforunu arttırmak için ödemeleri rahatça yapabilmeleri için 1 sene süresince faizsiz kredi fırsatını sunuyor. Böylelikle vatandaşlar, anında yararlanabilecekleri bu fırsatı kullanarak maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilirler.
1 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ İMKANI!
Ziraat Bankası, ilk 1 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için başvuruların gerçekleştirilmesinin ardından incelemelerin yapılmasıyla kredi almak isteyen kişilerin hemen kullanabileceği bir hizmet sunuyor. Kredi almak isteyen vatandaşlar, en az 10.000 TL’lik kredi alabilirler. 10.000 TL üzeri nakit desteğine ihtiyaç duyan kişiler için özel kampanyalar mevcut. 36 aydan başlayan vade imkanları ve 3 ay erteleme fırsatı da vatandaşlar için önemli kolaylıklardır. Vatandaşlar, Ziraat Bankası’na başvuruda bulunmadan önce 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. T.C. vatandaşlarının faydalanabileceği Ziraat Bankası faizsiz kredi fırsatı için sigorta primleri, emeklilik kredi sicili, daha önce hiç kredi almamak gibi birçok etken kontrol edilerek ne kadar nakit desteği alınabileceği belirleniyor.
BAŞVURULAR ŞUBE VE İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN!
Ziraat Bankası’nın faizsiz kredi nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili şubeye gitmek veya internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Banka tarafından belirlenen faiz durumu hesaplanarak vatandaşlara hizmet sağlanmaktadır. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede değerlendirmeler yapılıp vatandaşlara kredilerin ödenmesi sağlanır. Ziraat Bankası, vatandaşların zor şartlarında geçim derdiyle uğraşmasının önüne geçmek için sıfır faizli kredi fırsatını sunuyor.