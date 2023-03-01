Ay sonunu getiremeyenlere ilaç gibi kampanya: 3 banka 100.000 TL ödeme yapacak!

Yeni bir emekliler kampanyası duyurusu, Türkiye'de faaliyet gösteren birkaç bankanın tamamladığı faaliyet arasında yer alıyor.
ÜÇ BANKADAN EMEKLİYE 100 BİN ÖDEME GELİYOR! BAŞVURU YAPMAK İÇİN DETAYLAR
Bankalar, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kredi
kampanyaları sunmaya devam ediyor. Her kesimin kendine özgü ihtiyaçları olduğundan, okul ihtiyaçları, ev alımları gibi farklı alanlarda harcamalar ortaya çıkabiliyor. Bu noktada bankaların sunduğu kefilsiz ve şartsız kredi imkanları, emekli maaşı alan müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Emekli müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulan kredi imkanları arasında, düşük faizli konut kredileri, tatil kredileri, ihtiyaç kredileri ve nakit avans gibi seçenekler bulunuyor. Bu kredilerin koşulları ve detayları bankalara göre değişebilir.
EMEKLİ İÇİN ZİRAAT BANKASI
Türkiye'deki bazı bankalar, emekli maaşı alan müşterileri için özel kredi kampanyaları sunmaktadır. Ziraat Bankası, emekli müşteriler için ihtiyaç ve konut kredisi kampanyaları sunmakta olup, 36 ay vade ile %1,63 faiz oranı ile kredi vermektedir. Halkbank, "Mutlu Emekli Kredisi" adı altında 100.000 TL'ye kadar, 36 ay vade ve %1,60 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Denizbank da emekli müşterileri için 3 ila 36 ay vadeler arasında değişen kredi seçenekleri sunmakta olup, 100.000 TL'ye kadar kredi vermektedir ve %1,59 faiz oranı ile müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Başvurular banka şubeleri veya dijital bankacılık üzerinden yapılabilmektedir.