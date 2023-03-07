Ay sonunu getiremeyenlere nefes aldıran kredi! 2 yıl faizsiz, 18 yıl vadeli kredi o bankalardan çıkacak!

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve evlerini kaybeden vatandaşların tekrar ev alabilmeleri için bankaların kredi kampanya tutarları belli oldu. Peki bankalar depremzede vatandaşlara ne kadar kredi verecek? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEPREMZEDE VATANDAŞLARA EV KREDİSİ6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında evleri yıkılan ev sahiplerine yeni ev yapılacağı öğrenildi. Ağır hasarlı olan evlerin ise kesinti uygulanacağı, evler teslim edildikten sonra 2 sene bir ödeme alınmayacağı, 18 sene eşit şekilde ve faizsiz şekilde ödeme alınacağı öğrenildi. Maddi yardım yanında barınma ihtiyacının da sağlanması için orta derecede hasarlı olarak tespit edilen evlere yerleşmeye izin verilmeyeceği ve konut ve iş yeri olan vatandaşların hasar çalışmaları sonrasında karar verileceği öğrenildi. Eğer evi paylaşan iki kardeş varsa ve ev ağır hasar aldıysa hak sahibi kişiler mesken için talep yapabilecek. Orta derecede hasarı olduğu belirlenen evler için can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla binalar acilen boşaltılıp bir sene içinde güçlendirilmesi yapılacak. Bir sene içinde eğer takviye yapılmazsa ev ağır hasarlı ve yıkılmış sayılacak. AFAD tarafından uygulanan geri ödeme içinde krediler depremzede vatandaşlara sunulacak.
Eğer binanın hasar tespiti bittikten sonra kişi itiraz etmek isterse e-Devlet sistemi üzerinden itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor. Konteyner yardımları evi tamamen yıkılan, hemen yıkılmasına karar verilen, ağır hasarlı ve orta hasarlı evi olan vatandaşlara veriliyor. Konteyner desteğinden faydalanan vatandaşlar kira desteğinden faydalanamaz. Her aile için bir tane konteyner sağlanır. Hasar tespit süreci bittikten sonra ev ve iş yeri yapımında Afet Kanunu kapsamında yapılan evler için borçlanma çalışması başlar. Başvuru sahibi yapan kişi ev ya da iş yeri için hak kazanabilmesi için bir başvuru ve ödemesini yapacağına dair borç dekontu vermesi gerekmektedir. Afetin yarattığı etkinin değerlendirilmesi için üç seviye vardır. Birincisi ön hasar değerlendirmesi, itiraz hasar değerlendirmesi ve kesin hasar değerlendirmesi olarak bilinmektedir. Binalar tespit çalışmalarına göre acil yıkılmış, yıkılmış, ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı ve sağlam olarak değerlendirilir. Depremzede vatandaşlar belirlenen şartları taşıdığı takdirde afet konutları sunulur. Eğer acil bir durumda bina yıkılmasına karar verilirse konut, geçici barınma ve parasal yardım bankalar tarafından uygun kredi koşuluyla verilir. Barınma yardımı için AFAD evin asıl sahibi için bir ev yapar. Başvurular için 60 gün süre verilir. Başvuru yapmayan vatandaşlara itiraz hakkı verilmez. Depremzede vatandaşın kaç tane ağır hasarlı evi olursa olsun sadece bir ev yapılmasına karar verilmiştir.