Ay sonunu getiremeyenlere SGK'dan 3 maaş müjdesi! Sadece bunu yapanların eline ayda 20.000 TL emekli maaşı geçecek!

Yaş şartının ortadan kalkmasının üzerine 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik hakkı tanınmıştı. Bu tanınmanın ardından gözler EYT maaş hesaplama robotuna çevrildi. EYT’den ne kadar maaş alacakları, maaşından memnun olmayanlara ne kadar yatacağı ve daha nice sorunun cevabı yazımızda sizlerle.
Emekli Olsam Ne Kadar Alırım?Her vatandaşın kafasında soru işareti olan bu soruya Sosyal Güvenlik Kurumu bir cevap sundu. Sistemlerinde açtıkları ‘Emekli olursam ne kadar maaş alırım’ uygulaması sayesinde emekli olan ya da emekliliğine az kalmış olan vatandaşlar rahatça öğrenebilmektedir. Aynı zamanda emekli maaşın hesaplanmasının üstüne, prim ödemesindeki kriterlere de bakabilirsiniz.
EYT’lilerin Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılacak?
8 Eylül 1999’daki yasa değişikliğinin onaylanması üzerine kadın vatandaşlar 20, erkek vatandaşlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olabilmektedir. Yaş şartı olarak da erkeklerde 44’ten 58’e, kadınlarda ise 40’tan 56’ya getirildi.