EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:00

Ay sonunu getiremeyenlere SGK'dan 3 maaş müjdesi! Sadece bunu yapanların eline ayda 20.000 TL emekli maaşı geçecek!

SGK'dan müjdeli haber geldi. Belirli şartlara uyan herkes emekli maaşını 2 - 3 aylık toplu olarak alabilecek.

EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:00
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Ay sonunu getiremeyenlere SGK'dan 3 maaş müjdesi! Sadece bunu yapanların eline ayda 20.000 TL emekli maaşı geçecek!
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Yaş şartının ortadan kalkmasının üzerine 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik hakkı tanınmıştı. Bu tanınmanın ardından gözler EYT maaş hesaplama robotuna çevrildi. EYT’den ne kadar maaş alacakları, maaşından memnun olmayanlara ne kadar yatacağı ve daha nice sorunun cevabı yazımızda sizlerle.

Emekli Olsam Ne Kadar Alırım?

Her vatandaşın kafasında soru işareti olan bu soruya Sosyal Güvenlik Kurumu bir cevap sundu. Sistemlerinde açtıkları ‘Emekli olursam ne kadar maaş alırım’ uygulaması sayesinde emekli olan ya da emekliliğine az kalmış olan vatandaşlar rahatça öğrenebilmektedir. Aynı zamanda emekli maaşın hesaplanmasının üstüne, prim ödemesindeki kriterlere de bakabilirsiniz.

EYT’lilerin Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılacak?



8 Eylül 1999’daki yasa değişikliğinin onaylanması üzerine kadın vatandaşlar 20, erkek vatandaşlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olabilmektedir. Yaş şartı olarak da erkeklerde 44’ten 58’e, kadınlarda ise 40’tan 56’ya getirildi.

sgk

Ekstra Maaş Alabilecek Miyim?

SGK’nın gerçekleştirdiği istisnai durumlar kapsamında aylık bağlama ile vatandaşlar birden fazla emeklilik maaşı alabilmektedir. Lakin bu şekilde maaş alabilmek için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Dul olan kadınlar her koşul altında SGK’dan bu şekilde maaşını alabilmektedir. Bir diğer deyişle kişinin ölmesi halinde emekli maaşı SGK’nın belirlemiş olduğu oranda eş ve çocuklar alabilecektir.

Aynı şekilde yetimlerin de aylığı ödenmektedir. Yetim aylığı kişinin evlenmesi halinden farklı olabilecek birkaç istisnai durumda kesilmektedir. Diğer türlü bu maaş her SGK tarafından ödenmektedir.

Emekli Maaşı Kesilmiyor

Dul ya da yetim olan bireylerin maaşları hiçbir şekilde kesilmemektedir. SGK’nın temel şartı olsa bile istisnai durumlar gerçekleşmediği sürece kesilmeler olmayacaktır. Yani kişi Emekli Sandığı üzerinden de emekli olsa SSK üzerinden de emekli olsa tam maaş alabilecektir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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