Ay sonunu getiremeyenlere sosyal yardım geri döndü! Şartları taşıyanlara 2500 TL yardım yapılacak!







2.500 TL ÖDEME KİMLER ALABİLİR?







İŞTE BAŞVURU DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemesi, dar gelirli hanelere maddi yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak bu destek ödemesinden yararlanabilmek için belirli şartlar ve başvuru prosedürleri bulunmaktadır. Kimlerin bu destekten yararlanabileceği ve hangi şartların arandığı merak ediliyor.Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan 2.500 TL’lik destek ödemesi için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve herhangi bir sosyal güvencenizin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kişi başı aylık gelirinizin muhtaçlık sınırında olması gerekmektedir. Geliri olmadığı halde yaşlı veya engelli kişilere bakmak zorunda olan vatandaşlar da bu destekten faydalanabilirler. Başvuru için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvuru süreci ve gereken belgeler hakkında detaylı bilgi almak için bakanlığın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sağladığı 2 bin 500 TL’lik yardım için başvuruların E-Devlet Kapısı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların E-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. PTT şubesinden de kolay bir şekilde E-Devlet şifresi alınabilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru sonucu da yine E-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebilir. Ihtiyaç sahibi vatandaşların bu yardım programından yararlanabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, sosyal güvencelerinin olmaması ve kişi başı aylık gelirlerinin muhtaçlık sınırında olması gerekiyor. Ayrıca, geliri olmayan ancak yaşlı veya engelli kişilere bakmak zorunda olan vatandaşlar da bu yardım programından faydalanabilirler.