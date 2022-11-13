EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 21:25

Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta

Nakit paraya ihtiyacı olanlara TEB'den müjde var. 17.000 TL hemen hesaplarına yatırılıyor başvuran alacak.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 21:25
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Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta


Ay sonunu zor getirenler, maaş için gün sayanlar nakit paraya ihtiyaç duyuyor. Kredi kartlarından da artık umudu kesen vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek için araştırmalarına sıklık verdi. İhtiyaç kredisi kullanırken en önemli noktalardan biri aylık taksitler oluyor. Bütçelerini aşmadan kredi çekmek isteyenler kendi maaşlarına göre ne kadar kredi çekebileceklerini öğrenmek istiyor.

Kamu ve özel bankaları vatandaşlara farklı oranlarda ve vade süreleriyle tüketici kredisi sağlıyor. Kasım ayında birçok banka farklı kampanyalarını duyururken düşük faiz oranıyla bir banka öne çıkıyor.

Ayda 903 TL taksitle kredi çekebilirsiniz



Özel bankaların birçoğu Kasım ayına özel kredi kampanyaları düzenledi. Bu kampanyalarda kredi faiz oranları diğerlerine göre oldukça düşükken vatandaşların kredide en çok tercih ettiği bankalardan biri TEB oluyor.

Türkiye Ekonomi Bankası TEB, “ 3 ay ertelemeli kredi “ adını verdiği kampanyası ile hem düşük faiz oranı sunuyor hem de müşterilerinin kredi taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlamasına imkan tanıyor. Sizler için TEB’den kullanabileceğiniz kredi için yol gösterici olması maksadıyla örnek bir hesaplama hazırladık.

TEB’den 17 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılmak istendiğinde bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde 1,64 olmaktadır. Bu oran ile 24 ay vade kullanmak isterseniz ayda cebinizden çıkacak tutar sadece 903 TL oluyor. Tüm çalışanların ve emeklilerin kolaylıkla ödeyebileceği bir tutar olan 903 TL ile 24 ay sonunda faizle birlikte toplam 21 bin 778 TL ödemiş oluyorsunuz.

teb

Banka, 3 ay ertelemeli ve indirimli faiz oranı kampanyasını yeni müşterileri için uyguluyor. Düşük faiz oranı ve düşük aylık taksitli krediden yararlanmak için hemen bir TEB şubesine gidebilir ya da evinizden çıkmadan CEPTETEB üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredinin faiz oranı ve aylık taksitleri kredi çekilen tutar ve vade süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. CEPTETEB ihtiyaç kredisiyle ilgili daha fazla bilgiyi öğrenmek için banka şubelerini ya da resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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