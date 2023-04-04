Ay sonunu zor getiren ailelere devlet desteği geldi! e-Devlet üzerinden başvuranlara 15.000 TL nakit yardımı yapılacak!







15 BİN TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI







İhtiyaç sahiplerine nakit destekler peş peşe yapılırken bakanlık bir yeni duyuruyu da yaptı. 15 bin TL olarak belirlenen yardımlar için aranan şartlar merak konusu olurken başvurular için detaylar belli oldu. Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı? Kimlere 15 bin TL nakit destek verilecek? İşte detaylar...Yardım ödemelerine başvuru yapabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük olmak, emekli olmak ya da asgari ücretli olarak çalışan olmak yeterli oldu. Bu yardım ödemeleri PTT üzerinden hesaplarda yerini alırken e devlet üzerinden başvurular yapılmaya başlandı.E devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ie giriş yapılarak arama kısmından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla başvuru formu doldurulur. Başvuru yaparken adayların özellikle IBAN numarası bildirmesi gerekir. İhtiyaç sahibi aileler gerekli şartlara uygunluk kontrol edilerek başvurusu onaylanması durumunda 850 TL ve 1250 TL aralığında ödemelerde farklılık yaşanır.